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Онлайн-экскурсия «Бонн — город Бетховена»

5
7 отзывов
Татьяна Ю.
Татьяна Ю. – Гид из Бонн
Многих влечёт в Бонн его, пусть и бывшее, но всё же громкое столичное звание! И пусть во многом ожидания не оправдываются, именно посетив его, вы узнаете Германию лучше.

Город 🏙️, который в 18-м веке подарил миру великого композитора и пианиста, город, который после Второй мировой войны на 42 года стал временной, а потом и постоянной столицей ⭐️ Западной Германии, город в чьём университете учились Маркс и Ницше, преподавал Папа Римский, город, где можно «прогуляться» между планет солнечной системы и увидеть храм основанный в IV веке, достоин вашего внимания и неспешной прогулки! В режиме онлайн сделать это очень удобно — я буду в прямом эфире с места событий и покажу всю красоту этого города.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • €4 за человека

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Онлайн-экскурсия «Бонн — город Бетховена»
Онлайн-экскурсия «Бонн — город Бетховена»

Что вы увидите

  • Ворота Святого Михаила
  • Дворец Курфюрстов
  • Мюнстербазилика
  • Дом Бетховена
  • Звёздные ворота
  • Фонтан Святого Мартина
  • Ратуша
  • Рыночная площадь
Многих влечёт в Бонн его, пусть и бывшее, но всё же громкое столичное звание! И пусть во многом ожидания не оправдываются, именно посетив его, вы узнаете Германию лучше. Город 🏙️, который в 18-м веке подарил миру великого композитора и пианиста, город, который после Второй мировой войны на 42 года стал временной, а потом и постоянной столицей ⭐️ Западной Германии, город в чьём университете учились Маркс и Ницше, преподавал Папа Римский, город, где можно «прогуляться» между планет солнечной системы и увидеть храм основанный в 4м веке, достоин вашего внимания и неспешной прогулки!

Что вас ждёт:

  • Почти все, кто приезжает, отмечают его провинциальность и тишину, а также удивляет скромный вид бывших правительственных учреждений. Жизнь Бонна насквозь пронизана размеренностью и спокойствием. Здесь всё идёт своим чередом, нет ажиотажа, никто никуда не торопится и чаще его называют «Федеральная деревня» или город «Без Определённых Ночных Наслаждений».
  • Но всё же город с его Дворцом Курфюрстов и лучшим университетом, музейной милей и всемирноизвестными сладостями, древним монастырём, уютными улицами и красивыми 🤩 площадями, пропитанными музыкой гениального композитора, оставляет у всех без исключения приятные впечатления.
Что входит
  • Услуги гида (онлайн)
Начало и место завершения
🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
Онлайн-экскурсия «Бонн — город Бетховена»
Онлайн-экскурсия «Бонн — город Бетховена»
Онлайн-экскурсия «Бонн — город Бетховена»
Онлайн-экскурсия «Бонн — город Бетховена»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Татьяна Ю.
Татьяна Ю.
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7 отзывов оставили туристы

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