Татьяна Ю. – Гид из Бонн

Многих влечёт в Бонн его, пусть и бывшее, но всё же громкое столичное звание! И пусть во многом ожидания не оправдываются, именно посетив его, вы узнаете Германию лучше.



Город 🏙️, который в 18-м веке подарил миру великого композитора и пианиста, город, который после Второй мировой войны на 42 года стал временной, а потом и постоянной столицей ⭐️ Западной Германии, город в чьём университете учились Маркс и Ницше, преподавал Папа Римский, город, где можно «прогуляться» между планет солнечной системы и увидеть храм основанный в IV веке, достоин вашего внимания и неспешной прогулки! В режиме онлайн сделать это очень удобно — я буду в прямом эфире с места событий и покажу всю красоту этого города.