Многих влечёт в Бонн его, пусть и бывшее, но всё же громкое столичное звание! И пусть во многом ожидания не оправдываются, именно посетив его, вы узнаете Германию лучше. Город 🏙️, который в 18-м веке подарил миру великого композитора и пианиста, город, который после Второй мировой войны на 42 года стал временной, а потом и постоянной столицей ⭐️ Западной Германии, город в чьём университете учились Маркс и Ницше, преподавал Папа Римский, город, где можно «прогуляться» между планет солнечной системы и увидеть храм основанный в 4м веке, достоин вашего внимания и неспешной прогулки!
Что вас ждёт:
Почти все, кто приезжает, отмечают его провинциальность и тишину, а также удивляет скромный вид бывших правительственных учреждений. Жизнь Бонна насквозь пронизана размеренностью и спокойствием. Здесь всё идёт своим чередом, нет ажиотажа, никто никуда не торопится и чаще его называют «Федеральная деревня» или город «Без Определённых Ночных Наслаждений».
Но всё же город с его Дворцом Курфюрстов и лучшим университетом, музейной милей и всемирноизвестными сладостями, древним монастырём, уютными улицами и красивыми 🤩 площадями, пропитанными музыкой гениального композитора, оставляет у всех без исключения приятные впечатления.
Что входит
Услуги гида (онлайн)
Начало и место завершения
🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 40 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.