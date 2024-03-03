1.5 часа
Индивидуальная
Бремен сквозь эпохи: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Бремена, пройдитесь по его знаковым местам и узнайте его историю, наслаждаясь роскошью и величием города
Начало: Am Markt 6 28195 Bremen. Domsheide, Makdonalds
22 авг в 08:00
23 авг в 08:00
от €60 за человека
3 часа
Индивидуальная
до 25 чел.
Бремен в компании друзей: индивидуальная экскурсия
Узнайте тайны Бремена, связанные с братьями Гримм и знаменитым мультфильмом. Прогулка по историческим местам и памятникам города
Начало: у скульптуры «Группа Свиней» на улице Sögerstrasse
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€120 за всё до 25 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Бремен - это не только бременские музыканты
Погрузитесь в атмосферу древнего Бремена, где история и легенды оживают на каждом шагу. Откройте для себя уникальные достопримечательности города
Завтра в 08:00
15 авг в 08:00
€174 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТаня3 марта 2024Бремен сегодня стал нам ближе и конечно очаровал! Благодарим Галину за интересный рассказ и знакомство с городом. Нам очень хотелось чтобы
- GGina20 февраля 2024Экскурсия по старому Бремену нам очень понравилась, информации мы получили достаточно, но не черезмерно. Кроме того, мы испытали очень приятные
- ККсения19 ноября 2023Спасибо огромное Галине! За небольшой промежуток времени, который длится экскурсия, она смогла показать нам город (его основную часть) во всей
- ЕЕвгения12 ноября 2023Великолепная экскурсия! Светлана очень компетентный, интересный собеседник! Всей нашей огромной разновозрастной компании (от 8 до 45 лет) было интересно! Все
- AAnatoly13 августа 2023За 12 часов до экскурсии произошла неожиданная замена экскурсовода, что сразу напрягло. Но к счастью Алина оказалась профессионалом своего дела.
- ААнастасия3 августа 2023Заказывала эту экскурсию для родителей, которые приезжали ко мне в гости. Очень им понравилось, спасибо огромное Ирине. Буду знать, что есть такие экскурсии и думаю, что воспользуюсь услугами ещё ни один раз! Спасибо
- HHrychenko25 июля 2023Все супер, много интересной информации. Экскурсия происходит в быстром темпе, нет времени заскучать или устать. 3 часа на одном дыхании.
- ТТатьяна16 июня 2023Ирина! Спасибо огромное за прекрасную прогулку по Бремену!
- KKsenia26 мая 2021Мне и моей тринадцатилетней дочке очень понравилось! Не затянуто, не слишком коротко, всё, как надо. Спасибо, Ирина.
Ответы на вопросы от путешественников по Бремену в категории «Все»
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