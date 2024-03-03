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3 часа и ходили бы еще! Отдельное спасибо, за мгновенное перестраивание программы и под погоду, и под настроение детей, и под запросы купить что-то. Дети вспоминают и свинок, и секретную мышку в храме, и супер узкую улочку, и гигантские леденцы, да много еще чего:)…. Очень здорово! Рекомендуем от всего сердца!