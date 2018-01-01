Бремерхафен - бывший пригород Нью-Йорка

Бремерхафен - бывший пригород Нью-Йорка
Бремерхафен - бывший пригород Нью-Йорка
Бремерхафен - бывший пригород Нью-Йорка
Бремерхафен - бывший пригород Нью-Йорка
Бремерхафен - бывший пригород Нью-Йорка
Город Бремерхафен — достаточно молодой город, он был основан в 1827 г. как порт соседнего Бремена на месте впадения реки Везер в Северное море. Жизнь почти каждого жителя города напрямую или косвенно связана с морем.
Здесь находится второй в Германии морской порт после Гамбурга, самый большой перевалочный пункт для машин в Европе, контейнерный терминал с самой большой в мире причальной стеной. В городе расположилось большое количество предприятий рыбной промышленности. наменитые и любимые многими детьми рыбные палочки выпускают именно здесь.
Во время автопешеходной экскурсии по городу мы осмотрим центр Бремерхафена, где расположился отель «Атлантик» оригинальной архитектуры, музей судоходства, некоторые экспонаты которого можно посетить. Например, парусник «Seute Deern» или подводную лодку Wilhelm Bauer. Заглянем в необычный торговый центр, познакомимся с историей корабельного гнома.
Здесь же находятся одни из самых известных и интересных музеев Германии — «Дом климата» и «Немецкий музей эмиграции», которые стоит посетить после экскурсии.
На рубеже 19 и 20 веков через порт Бремерхафена уехало более 7 миллионов человек, в основном, в Америку. С американским континентов город связывает давняя история.
После прогулки по центру города мы проедем к контейнерным терминалам, посмотрим со смотровой площадки, как работает порт Бремерхафена, и как загружают новые немецкие автомобили в огромные суда ролкеры.
Затем посетим «Рыбные витрины» - место, где раньше находился бывший рыболовный порт. Рыбу здесь уже не ловят, а только перерабатыват (на что можно посмотреть) и продают. В длинном здание бывшего рынка сейчас находятся многочисленные рыбные рестораны и магазины. Здесь Вы можете попробовать даже рыбные конфеты и рыбные колбаски. Любители рыбы здесь точно не останутся равнодушными!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида и автомобиль
Что не входит
  • Нет
Место начала и завершения?
По желанию клиента
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день и в любое время
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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