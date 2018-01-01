Город Бремерхафен — достаточно молодой город, он был основан в 1827 г. как порт соседнего Бремена на месте впадения реки Везер в Северное море. Жизнь почти каждого жителя города напрямую или косвенно связана с морем.

Здесь находится второй в Германии морской порт после Гамбурга, самый большой перевалочный пункт для машин в Европе, контейнерный терминал с самой большой в мире причальной стеной. В городе расположилось большое количество предприятий рыбной промышленности. наменитые и любимые многими детьми рыбные палочки выпускают именно здесь.

Во время автопешеходной экскурсии по городу мы осмотрим центр Бремерхафена, где расположился отель «Атлантик» оригинальной архитектуры, музей судоходства, некоторые экспонаты которого можно посетить. Например, парусник «Seute Deern» или подводную лодку Wilhelm Bauer. Заглянем в необычный торговый центр, познакомимся с историей корабельного гнома.

Здесь же находятся одни из самых известных и интересных музеев Германии — «Дом климата» и «Немецкий музей эмиграции», которые стоит посетить после экскурсии.

На рубеже 19 и 20 веков через порт Бремерхафена уехало более 7 миллионов человек, в основном, в Америку. С американским континентов город связывает давняя история.

После прогулки по центру города мы проедем к контейнерным терминалам, посмотрим со смотровой площадки, как работает порт Бремерхафена, и как загружают новые немецкие автомобили в огромные суда ролкеры.

Затем посетим «Рыбные витрины» - место, где раньше находился бывший рыболовный порт. Рыбу здесь уже не ловят, а только перерабатыват (на что можно посмотреть) и продают. В длинном здание бывшего рынка сейчас находятся многочисленные рыбные рестораны и магазины. Здесь Вы можете попробовать даже рыбные конфеты и рыбные колбаски. Любители рыбы здесь точно не останутся равнодушными!