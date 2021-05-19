Полезная информация о Бухгольц-ин-дер-Нордхайде
Что нужно знать о Бухгольц-ин-дер-Нордхайде: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Бухгольц-ин-дер-Нордхайде
02:5634
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇩🇪 Германия
|Название города
|Бухгольц-ин-дер-Нордхайде
|По-английски
|Buchholz in der Nordheide
|Население города
|37 404 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Berlin
|Средняя высота
|75 м. от уровня моря