Всё о Бухгольц-ин-дер-Нордхайде

Полезная информация о Бухгольц-ин-дер-Нордхайде

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Местное время в Бухгольц-ин-дер-Нордхайде
02:5634
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇩🇪 Германия
Название городаБухгольц-ин-дер-Нордхайде
По-английскиBuchholz in der Nordheide
Население города37 404 чел.
Часовой поясEurope/Berlin
Средняя высота75 м. от уровня моря

Где находится Бухгольц-ин-дер-Нордхайде на карте