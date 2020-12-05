Как добраться до Дортмунда на самолёте
В Дортмунде 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Dortmund Airport» вам не избежать
Список аэропортов Дортмунда
- Дортмунд DTMDortmund Airport
Самые дешёвые билеты в Дортмунд из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|05.12.2020
|из 🇵🇱Вроцлава
|818
|1ч 25м
|25.10.2020
|из 🇵🇱Катовице
|823
|1ч 45м
|10.11.2020
|из 🇦🇹Вены
|967
|1ч 35м
|20.12.2020
|из 🇵🇹Порту
|1 363
|2ч 40м
|13.10.2020
|из 🇮🇹Милана
|1 453
|23ч 25м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇱🇻Риги
|1 603
|2ч 15м
|20.11.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|1 603
|2ч 10м
|28.10.2020
|из 🇷🇴Клужа
|1 664
|2ч 20м
|15.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|1 682
|2ч 40м
|29.10.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|1 861
|16ч 5м (⇵2)
|12.12.2020
|из 🇦🇱Тираны
|1 991
|2ч 40м
|22.12.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|2 043
|2ч 50м
|05.11.2020
|из 🇺🇦Львова
|2 106
|2ч 10м
|06.11.2020
|из 🇵🇱Сзимани
|2 115
|18ч (⇵2)
|19.11.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|2 320
|26ч 5м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇬🇪Кутаиси
|2 381
|4ч 35м
|23.10.2020
|из 🇭🇺Будапешта
|2 453
|1ч 55м
|27.10.2020
|из 🇷🇸Ниша
|2 455
|47ч 35м (⇵2)
|07.12.2020
|из 🇮🇹Кальяри
|2 539
|44ч 50м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇩🇪Берлина
|2 551
|15ч 45м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇧🇬Варны
|2 717
|2ч 55м
|06.12.2020
|из 🇮🇹Альгеро
|2 806
|49ч 10м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇵🇱Гданьска
|2 808
|21ч 20м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|2 861
|15ч 40м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|2 871
|9ч 25м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|2 992
|17ч 55м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇪🇪Таллина
|3 005
|42ч 5м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇮🇪Дублина
|3 176
|12ч 55м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇬🇷Салоников
|3 179
|5ч 50м (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇺🇦Харькова
|3 219
|41ч 35м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇫🇷Парижа
|3 274
|17ч (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|3 376
|28ч 10м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇮🇹Катании
|3 452
|24ч 15м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇮🇹Рима
|3 632
|25ч (⇵2)
|21.11.2020
|из 🇱🇹Каунаса
|3 807
|45ч 15м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|3 813
|35ч 40м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇪🇸Кастельона-де-лы-Планы
|3 859
|18ч 45м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇬🇷Корфу
|3 997
|22ч 35м (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|4 010
|42ч 10м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇮🇹Венеции
|4 178
|37ч 15м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇫🇷Тулузы
|4 184
|10ч 15м (⇵1)
|13.11.2020
|из 🇺🇦Запорожье
|4 262
|35ч 20м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇨🇾Ларнаки
|4 360
|27ч 35м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇲🇹Валлетты
|4 360
|41ч 20м (⇵2)
|21.11.2020
|из 🇱🇹Клайпеды
|4 408
|27ч 25м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇬🇷Афин
|4 632
|36ч 15м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|4 673
|17ч 10м (⇵2)
|25.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|4 799
|50ч 45м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇳🇱Эйндховена
|4 957
|46ч 55м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇷🇴Тимишоары
|5 086
|35ч 15м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|5 350
|35ч 45м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇨🇾Пафоса
|5 540
|49ч 30м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇹🇷Трабзона
|5 604
|31ч 40м (⇵2)
|01.04.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|5 762
|6ч 25м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇪🇸Валенсии
|5 929
|38ч 5м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇧🇬Софии
|6 100
|20ч 55м (⇵2)
|24.10.2020
|из Скопье
|6 188
|27ч 20м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|6 231
|23ч 40м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇷🇴Яссы
|6 986
|15ч 10м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇷🇴Сучавы
|7 084
|38ч 40м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇷🇸Белграда
|7 246
|2ч 5м
|02.01.2021
|из 🇩🇪Нюрнберга
|7 257
|34ч 20м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|7 477
|25ч 5м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇽🇰Приштины
|7 556
|26ч 25м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|8 397
|53ч 45м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇳🇱Маастрихта
|8 497
|48ч 55м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|8 579
|32ч 10м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|8 604
|42ч 30м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇺🇦Одессы
|8 835
|48ч 20м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Сочи
|9 489
|18ч 35м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Махачкалы
|9 537
|27ч 10м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇸🇪Гётеборга
|9 564
|18ч 25м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇷🇺Уфы
|9 837
|18ч 20м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇲🇦Танжера
|10 088
|22ч 15м (⇵2)
|23.12.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|11 162
|36ч 50м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Омска
|12 232
|50ч 10м (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇦🇿Баку
|12 334
|38ч 30м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇬🇷Родоса
|12 741
|34ч 5м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇺🇦Днепр
|12 927
|20ч 35м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Казани
|13 519
|11ч 40м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|14 315
|29ч 35м (⇵2)
|25.10.2020
|из Ялты
|14 705
|48ч 10м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|17 165
|19ч 10м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇰🇿Алматы
|18 632
|26ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Дортмунда
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Дортмунда, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Афины, Бухарест, Киев, Кишинёв и Катовице
- 30.10.202003.11.2020
- 04.03.202107.03.2021
- 20.11.202023.11.2020
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону