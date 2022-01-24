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Музей футбола в Дортмунде - это мекка футбольных легенд Германии, где собраны многочисленные успехи немецкой национальной футбольной команды на протяжении многих лет. Полюбуйтесь трофеями и даже поиграйте на крытом поле!
Ответы на вопросы
Что входит
Вход в Немецкий музей футбола в Дортмунде
Что не входит
Экскурсия с гидом (за небольшую дополнительную плату на немецком языке)
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Выберите дату при бронировании
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