2 часа
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по Дрездену: исторический центр и главные достопримечательности
Погрузитесь в атмосферу Дрездена, прогуливаясь по его историческим улицам. Узнайте о знаменитых достопримечательностях, таких как Цвингер и Фрауенкирхе
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€85 за всё до 35 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешеходная экскурсия по старому Дрездену
Начало: Театральная площадь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€100 за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие в Пирну: ворота в Саксонскую Швейцарию
Пирна - старинный городок на берегу Эльбы, между Дрезденом и Саксонской Швейцарией. Увидите Рыночную площадь, ратушу и церковь Св. Девы Марии
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€90 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- VVasilijs30 июня 2024Достаточно интересно и информативно для 1.5 часовой экскурсии.
Ответы на вопросы от путешественников по Дрездену в категории «Популярные экскурсии»
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Сколько стоит экскурсия по Дрездену в августе 2024
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