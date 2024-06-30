Популярные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Дрездене на русском языке, цены от €85. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Индивидуальная обзорная экскурсия по Дрездену
20 отзывов
2 часа
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по Дрездену: исторический центр и главные достопримечательности
Погрузитесь в атмосферу Дрездена, прогуливаясь по его историческим улицам. Узнайте о знаменитых достопримечательностях, таких как Цвингер и Фрауенкирхе
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
85 за всё до 35 чел.
Пешеходная экскурсия по старому Дрездену
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешеходная экскурсия по старому Дрездену
Начало: Театральная площадь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
100 за всё до 10 чел.
В Пирну из Дрездена
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие в Пирну: ворота в Саксонскую Швейцарию
Пирна - старинный городок на берегу Эльбы, между Дрезденом и Саксонской Швейцарией. Увидите Рыночную площадь, ратушу и церковь Св. Девы Марии
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
90 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Дрездену в категории «Популярные экскурсии»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Индивидуальная обзорная экскурсия по Дрездену
  2. Пешеходная экскурсия по старому Дрездену
  3. В Пирну из Дрездена
Сколько стоит экскурсия по Дрездену в августе 2024
Сейчас в Дрездене в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 85 до 100. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 3.91 из 5
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