Алхимик Бёттгер: 1-часовой тур с гидом в Дрездене

Наслаждайтесь почти волшебным 1-часовым интерактивным опытом в Дрездене с костюмированными гидами

3.8
5 отзывов
Индивидуально
для 12 чел.
Наслаждайтесь почти волшебным 1-часовым интерактивным опытом в Дрездене с костюмированными гидами.

Иоганн Фридрих Бёттгер отвечает на самые простые вопросы о жизни самыми сложными ответами и описывает любопытную сторону тайного искусства алхимии.
Алхимик Бёттгер: 1-часовой тур с гидом в Дрездене
Алхимик Бёттгер: 1-часовой тур с гидом в Дрездене
Алхимик Бёттгер: 1-часовой тур с гидом в Дрездене
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Откройте для себя интересные факты из жизни алхимика Иоганна Фридриха Беттгера
  2. Наслаждайтесь интерактивным опытом с костюмированными гидами
Познакомьтесь с уникальной развлекательной программой Бароккокко, которая удачно сочетает в себе перформанс и драму, где гости отрываются от своих пассивных ролей и сами становятся частью постановки.
Иоганн Фридрих Бёттгер давно ждал этого опыта и, наконец, может познакомить тщательно подобранную группу участников с высшей наукой человечества. Ворчливый алхимик уже чувствует себя настоящим профессором и дает своим «ученикам» чрезвычайно полезные советы о том, как обращаться с продуктами питания, используя различные инструменты и соблюдая скрупулезные лабораторные условия.
Похоже, Беттгер уже активно занимался исследованием воздействия ртути, мышьяка и свинца и теперь ведет свои лекции с легким идиотским замешательством. Это может быть только хорошо!
Беттгеру обычно приписывают открытие секретов создания фарфора в Европе. Он может только сослаться на саму легенду и раскрыть истинные мотивы открытия рецепта фарфора.
Вы испытаете уникальное исполнение таинственных заклинаний, от которых побледнеет даже молодой гончар. Как один из самых известных заключенных Саксонии (или, как он сам себя называет, член клуба страстных за решеткой), Иоганн Фридрих, естественно, имеет богатый опыт общения с заключенными, которые были заперты вместе с паршивой овцой гильдии алхимиков.
Поэтому он может вызывать жуткую дрожь в позвоночниках своих гостей и знает, как рассказывать самые странные шутки алхимиков.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулочный тур
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Что взять с собой
  • Комфортная обувь
Не допускаются
  • Домашние животные
Важная информация
  • Бронирование для частных групп доступно на немецком, английском или французском языках
  • Общественные туры по расписанию проходят только на немецком языке
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

S
15 мая 2014
Leider nicht so originell und spritzig wie nach Beschreibung erhofft. Guide schien sich selbst gern reden zu hören und ging dabei gar nicht auf sein Publikum ein.
А
11 ноя 2013
Es war ein unterhaltsmer Abend bei dem viel gelacht wurde, gerne wieder.
G
7 мая 2012
Informationen kurzweilig und humorvoll verpackt. In "standesgemäßem" Outfit ganz toll präsentiert. Auf jeden Fall empfehlenswert. Zum stilvollen Abschluß noch in den "Pulverturm" ist mein persönlicher Tip.
Ещё 2 отзыва

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