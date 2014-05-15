Познакомьтесь с уникальной развлекательной программой Бароккокко, которая удачно сочетает в себе перформанс и драму, где гости отрываются от своих пассивных ролей и сами становятся частью постановки.

Иоганн Фридрих Бёттгер давно ждал этого опыта и, наконец, может познакомить тщательно подобранную группу участников с высшей наукой человечества. Ворчливый алхимик уже чувствует себя настоящим профессором и дает своим «ученикам» чрезвычайно полезные советы о том, как обращаться с продуктами питания, используя различные инструменты и соблюдая скрупулезные лабораторные условия.

Похоже, Беттгер уже активно занимался исследованием воздействия ртути, мышьяка и свинца и теперь ведет свои лекции с легким идиотским замешательством. Это может быть только хорошо!

Беттгеру обычно приписывают открытие секретов создания фарфора в Европе. Он может только сослаться на саму легенду и раскрыть истинные мотивы открытия рецепта фарфора.

Вы испытаете уникальное исполнение таинственных заклинаний, от которых побледнеет даже молодой гончар. Как один из самых известных заключенных Саксонии (или, как он сам себя называет, член клуба страстных за решеткой), Иоганн Фридрих, естественно, имеет богатый опыт общения с заключенными, которые были заперты вместе с паршивой овцой гильдии алхимиков.

Поэтому он может вызывать жуткую дрожь в позвоночниках своих гостей и знает, как рассказывать самые странные шутки алхимиков.