Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Откройте для себя Саксонский суд по уникальному опыту
Узнайте правильные придворные манеры
Насладитесь путешествием во времени в город Дрезден в 18 веке
Испытайте необыкновенный тур по костюмам и насладитесь захватывающим путешествием во времени - просто убедитесь, что вы не совершаете придворный faux pas.
Пусть «премьер-министр Саксонии» Генрих фон Брюль или его жена проведут вас в увлекательном путешествии во времени в город Дрезден в 18 веке.
Получите незабываемое понимание жизни в суде Августа Сильного и его сына. Граф или графиня фон Брюль не успокоятся, пока вы не освоите свои придворные манеры и не знаете, как правильно вести себя при дворе.
Ответы на вопросы
Что входит
Костюмный тур
Прием шампанского
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Что взять с собой
Комфортная обувь
Важная информация
Запланированные туры для широкой публики проводятся только на немецком языке
Групповые бронирования также доступны на английском, французском, русском, голландском, испанском и польском языках
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
А
Аноним
20 июня 2015
В эту очень жаркую субботу нам также было очень весело, и хотя мы часто путешествовали по Дрездену, мы многому научились. Большое спасибо великому путеводителю по городу. Тур также должен быть распространен на другие исторические достопримечательности старого города. Это, конечно, не будет нашим последним туром.
G
Gabriele
7 июля 2014
Der "Graf von Brühl" hat uns mit Witz und Charme spannende Geschichten aus der Vergangenheit erzählt und großartige Bauwerke der Stadt Dresden ohne Eile dafür mit viel Kurzweile aufgezeigt. Es hat unheimlich viel Freude gemacht, seinen wohlgewählten Worten zu lauschen. Manchmal war es etwas schwierig, den Ausführungen folgen zu können, da die Geräuschekulisse rund um die Frauenkirche herum einfach zu laut ist. Aber das ist auch überhaupt kein Problem, dann tritt man einfach etwas näher an den werten Herrn Brühl heran, beißen tut er nicht!:) Ein großes Dankeschön, wir können diese Stadtführung wärmstens empfehlen!
T
Thomas
22 сен 2019
War super interessant
Ещё 19 отзывов
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дрездена