Испытайте необыкновенный тур по костюмам и насладитесь захватывающим путешествием во времени - просто убедитесь, что вы не совершаете придворный faux pas.

Пусть «премьер-министр Саксонии» Генрих фон Брюль или его жена проведут вас в увлекательном путешествии во времени в город Дрезден в 18 веке.

Получите незабываемое понимание жизни в суде Августа Сильного и его сына. Граф или графиня фон Брюль не успокоятся, пока вы не освоите свои придворные манеры и не знаете, как правильно вести себя при дворе.