Познакомьтесь с Дрезденом, столицей ⭐️ прекрасного штата Саксония, на двухэтажном автобусе 🚌 и выходите так часто, как вам нравится, на любой из 22 остановок, чтобы осмотреть достопримечательности 🏛️. Воспользуйтесь преимуществами нескольких мероприятий, включенных в ваш билет 🎫, таких как вечерний круиз, экскурсия ⛳ ночного сторожа или экскурсия по городу для детей, а также входные билеты на различные памятники.

Начните свое путешествие с главной остановки Postplatz / Zwinger или любой другой остановки. Решите для себя, хотите ли вы принять участие в непрерывной 90-минутной экскурсии 🧭 по городу мимо самых важных архитектурных памятников Дрездена, или решите сойти с автобуса в любой точке интереса и поближе познакомиться с достопримечательностями.

Посетите самый красивый молочный магазин в мире, Pfunds Dairy. Продолжите экскурсию по Дрезденскому Цвингеру, строительному комплексу в стиле барокко с садами, который был одним из самых важных зданий своего времени. Еще одна изюминка вашей экскурсии - посещение Фюрстензуга, монументального изображения кавалькады на 23 000 керамических плиток, которое считается самым большим изображением фарфора в мире.

Более того, послушайте интересные истории 📖 о знаменитой Дрезденской Фрауэнкирхе, с которой вы познакомитесь во время экскурсии на свежем воздухе. В солнечные дни наслаждайтесь впечатляющим видом на исторический Дрезден и Эльбу с открытой крыши второго этажа автобуса, где вы сделаете свои идеальные снимки на память.

Автобусы останавливаются каждые 15-30 минут, вы можете пересаживаться так часто, как вам нравится в забронированный день

Если вы начинаете после 16:00, ваш билет также действителен на следующий день

Туры не проводятся 24 и 31 декабря или во время городского фестиваля (14-16 августа 2020 г. )

Список остановок:

Главная автобусная остановка - вход Zwinger / Postplatz, Ostra-Allee, 01067 Дрезден. Вы также можете присоединиться к автобусной экскурсии на любой из 22 остановок. Если вы начинаете после 16:00, ваш билет также действителен на следующий день.

Полный список остановок:

1) Zwinger/Postplatz

2) Yenidze (Tabacco mosque)

3) Kongresszentrum

4) Taschenberg (Royal Palace)

5) Theaterplatz / Augustusbrücke

6) Am Terrassenufer

7) Dr. -Külz-Ring / Altmarkt-Galerie

8) Grunaer Strasse

9) Arnholdbad / Hygiene-Museum

10) Gläserne Manufaktur VW

11) Grosser Garten

12) Elbschlösser

13)Schillerplatz

14) Blaues Wunder / Grundstrasse

15) Weisser Hirsch

16) Schloss Albrechtsberg

17) Waldschlösschen

18) Pfunds Molkerei

19) Königstrasse

20) Canaletto Blick (временно недоступна!)

21) Albertinum

22) Altmarkt / Frauenkirche