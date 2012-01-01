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Дрезден: 1-дневный автобусный тур Hop-On-Hop-Off

5
1 отзыв
GetYourGuide
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Дрезден: 1-дневный автобусный тур Hop-On-Hop-Off
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 24 часа
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • €22.5 за человека

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Дрезден: 1-дневный автобусный тур Hop-On-Hop-Off
Дрезден: 1-дневный автобусный тур Hop-On-Hop-Off

Что вы увидите

  • Голубое чудо (мост Лошвиц)
  • Pfunds Dairy
  • Дрезденский панометр
  • Зоопарк
  • Цвингер
  • "Шествие князей"
  • Фрауэнкирхе
  • р. Эльба
  • многое другое
Познакомьтесь с Дрезденом, столицей ⭐️ прекрасного штата Саксония, на двухэтажном автобусе 🚌 и выходите так часто, как вам нравится, на любой из 22 остановок, чтобы осмотреть достопримечательности 🏛️. Воспользуйтесь преимуществами нескольких мероприятий, включенных в ваш билет 🎫, таких как вечерний круиз, экскурсия ⛳ ночного сторожа или экскурсия по городу для детей, а также входные билеты на различные памятники.
Начните свое путешествие с главной остановки Postplatz / Zwinger или любой другой остановки. Решите для себя, хотите ли вы принять участие в непрерывной 90-минутной экскурсии 🧭 по городу мимо самых важных архитектурных памятников Дрездена, или решите сойти с автобуса в любой точке интереса и поближе познакомиться с достопримечательностями.
Посетите самый красивый молочный магазин в мире, Pfunds Dairy. Продолжите экскурсию по Дрезденскому Цвингеру, строительному комплексу в стиле барокко с садами, который был одним из самых важных зданий своего времени. Еще одна изюминка вашей экскурсии - посещение Фюрстензуга, монументального изображения кавалькады на 23 000 керамических плиток, которое считается самым большим изображением фарфора в мире.
Более того, послушайте интересные истории 📖 о знаменитой Дрезденской Фрауэнкирхе, с которой вы познакомитесь во время экскурсии на свежем воздухе. В солнечные дни наслаждайтесь впечатляющим видом на исторический Дрезден и Эльбу с открытой крыши второго этажа автобуса, где вы сделаете свои идеальные снимки на память.
  • Автобусы останавливаются каждые 15-30 минут, вы можете пересаживаться так часто, как вам нравится в забронированный день
  • Если вы начинаете после 16:00, ваш билет также действителен на следующий день
  • Туры не проводятся 24 и 31 декабря или во время городского фестиваля (14-16 августа 2020 г. )

Список остановок:

  • Главная автобусная остановка - вход Zwinger / Postplatz, Ostra-Allee, 01067 Дрезден. Вы также можете присоединиться к автобусной экскурсии на любой из 22 остановок. Если вы начинаете после 16:00, ваш билет также действителен на следующий день.

Полный список остановок:

    1) Zwinger/Postplatz
    2) Yenidze (Tabacco mosque)
    3) Kongresszentrum
    4) Taschenberg (Royal Palace)
    5) Theaterplatz / Augustusbrücke
    6) Am Terrassenufer
    7) Dr. -Külz-Ring / Altmarkt-Galerie
    8) Grunaer Strasse
    9) Arnholdbad / Hygiene-Museum
    10) Gläserne Manufaktur VW
    11) Grosser Garten
    12) Elbschlösser
    13)Schillerplatz
    14) Blaues Wunder / Grundstrasse
    15) Weisser Hirsch
    16) Schloss Albrechtsberg
    17) Waldschlösschen
    18) Pfunds Molkerei
    19) Königstrasse
    20) Canaletto Blick (временно недоступна!)
    21) Albertinum
    22) Altmarkt / Frauenkirche
    Что входит
    • Наслаждайтесь 90-минутной поездкой или сходите на остановках так часто, как вам нравится, вас ожидает целых 22 остановки на маршруте
    • Узнайте о Дрездене и его богатой истории
    • Воспользуйтесь аудиогидом (+наушники) на русском языке
    • Вас ожидают: экскурсии по Цвингеру, по Фюрттенцугу и по Фрауенкирхе
    • Pfunds Dairy
    • Голубое чудо (мост Лошвиц)
    • Дрезденский ночной дозорный тур
    • Вечерний тур
    • Автобус до зоопарка и дрезденского панометра
    Что не входит
    • Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус
    • Личные расходы туриста
    • Входные билеты в музеи
    • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
    Начало
    🚩 Можете начать экскурсию на любой из 22 остановок
    Место завершения
    🏁 Можете закончить экскурсию на любой из 22 остановок
    Дрезден: 1-дневный автобусный тур Hop-On-Hop-Off
    Дрезден: 1-дневный автобусный тур Hop-On-Hop-Off
    Дрезден: 1-дневный автобусный тур Hop-On-Hop-Off
    Дрезден: 1-дневный автобусный тур Hop-On-Hop-Off

    Выберите дату для поездки

    • Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    GetYourGuide
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    1 отзыв оставили туристы

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