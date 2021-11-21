Дрезден: тур на hop-on hop-off автобусе на день

Исследуйте Дрезден на hop-on hop-off автобусе

4.5
255 отзывов
В группе
до 100 чел.
Исследуйте Дрезден на hop-on hop-off автобусе.

Заходите в автобус на любой из 22 остановок и выходите у достопримечательностей – автобусы следуют через каждые 15-30 минут.

Оцените включенные в тур экскурсии по Цвингеру, Фурстенцугу и Фрауэнкирхе.
Дрезден: тур на hop-on hop-off автобусе на день
Дрезден: тур на hop-on hop-off автобусе на день
Дрезден: тур на hop-on hop-off автобусе на день
Дрезден: тур на hop-on hop-off автобусе на день
Дрезден: тур на hop-on hop-off автобусе на день
Дрезден: тур на hop-on hop-off автобусе на день
Дрезден: тур на hop-on hop-off автобусе на день
Дрезден: тур на hop-on hop-off автобусе на день
Дрезден: тур на hop-on hop-off автобусе на день

Что вы увидите 🤩

  • Фрауэнкирхе в Дрездене
  • Цвингер
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Исследуйте Дрезден на двухэтажном автобусе
  2. Совершите круговой тур за 1,5 часа или выходите на остановках, когда захотите
  3. Узнайте о Дрездене и его богатой истории на нескольких языках
  4. Воспользуйтесь дополнительными опциями, которые входят в стоимость билета
Исследуйте Дрезден, столицу прекрасной Саксонии, на двухэтажном автобусе и выходить так часто, как захотите, на любой из 22 остановок, чтобы осмотреть достопримечательности. В ваш билет будут входить такие развлечения, как вечерний круиз, ночная экскурсия со сторожем или детский тур по городу, а также свободный вход в различные достопримечательности.
Начните путешествие от главной остановки Постплац/Цвингер или любой другой остановки. Примите участие в 1,5-часовом туре по самым важным памятникам Дрездена или выходите из автобуса у любого интересного места и поближе рассмотрите достопримечательность или памятник.
Посетите самый красивый в мире молочный магазин Пфунда. Затем побывайте на экскурсии по дрезденскому Цвингеру – барочному комплексу с садами, который был одним из самых важных зданий своего времени. Еще одной изюминкой вашего тура станет посещение Фюрстенцуга – монументальное изображение всадников на 23 тысячах керамических плитках, которое считается самым крупным панно из фарфора в мире.
Также послушайте интересные рассказы о знаменитой Фрауэнкирхе в Дрездене, с которой вы познакомитесь снаружи. В солнечные дни полюбуйтесь впечатляющими видами на исторический Дрезден и Эльбу с открытой площадки автобуса – это отличное место для сказочных кадров на память.

Ответы на вопросы

Что входит
  • 22 остановки hop-on hop-off автобуса
  • Экскурсия по Цвингеру
  • Экскурсия по Фюрстенцугу
  • Экскурсия вокруг Фрауэнкирхе
  • Молочный магазин Пфунда
  • Голубое чудо (Лошвицкий мост)
  • Ночная экскурсия со сторожем по Дрездену
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Вход в любой музей
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Автобусы останавливаются каждые 15-30 минут. В день бронирования на них можно кататься так часто, как захотите
  • Если вы начнете после 16:00, билет будет также действителен в следующий день
  • Туры не проходят 24 и 31 декабря, а также на праздник города (14-16 августа 2020 года)
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 255 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
155
4
70
3
22
2
5
1
3
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
J
21 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Крутой водитель
H
11 ноя 2021
(Германия)
Sehr gut, wenn man erstmals in Dresden ist.
G
8 ноя 2021
(Германия)
Es war super
N
5 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Интересная экскурсия по Дрездену с множеством достопримечательностей
А
4 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Отличное предложение, а также отличный ночной поход
S
4 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Стоит один раз поучаствовать в туре, а потом снова спокойно посетить какие-то места. Это был прекрасный день
А
27 окт 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Дружелюбная поддержка и хорошие советы
А
26 окт 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Приятная экскурсия по городу с очень забавным водителем автобуса и множеством интересной информации.
Z
25 окт 2021
(Германия)
Sehr informativ. Wir haben erst den kompletten Tour gemacht und in 2.Runde da ausgestiegen was uns mehr gefallen hat.
А
25 окт 2021
(Германия)
Оригинал (de)
очень хороший коллектив интересный тур
А
22 окт 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Автобус был переполнен, и в это время пандемии было очень неудобно.
А
22 окт 2021
(Дания)
Оригинал (da)
Поездка была хорошо спланирована, и время было соблюдено.
P
20 окт 2021
(Канада)
Оригинал (en)
Как минус, есть гид, говорящий на немецком языке. Он очень громкий, и если вы используете наушники для прослушивания записи на своем языке, ее очень трудно услышать. Люди, говорящие по-немецки, похоже, хорошо проводят время.
C
17 окт 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Хотя мы живем в Дрездене, это было очень весело, и мы узнали много нового во время тура. Очень рекомендуется.
А
16 окт 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Было хорошо получить обзор. Автобус был, по крайней мере, полностью занят наверху, если вы действительно выходите и снова садитесь между ними, вероятность того, что вы сможете сесть наверху и увидеть больше, мала. В промежутках вы не могли понять текст, проигрываемый с ленты, потому что фоновый шум при движении по булыжникам был слишком высоким. Водитель автобуса был груб и не хотел принимать онлайн-билет.
Ещё 240 отзывов

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