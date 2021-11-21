Исследуйте Дрезден, столицу прекрасной Саксонии, на двухэтажном автобусе и выходить так часто, как захотите, на любой из 22 остановок, чтобы осмотреть достопримечательности. В ваш билет будут входить такие развлечения, как вечерний круиз, ночная экскурсия со сторожем или детский тур по городу, а также свободный вход в различные достопримечательности.

Начните путешествие от главной остановки Постплац/Цвингер или любой другой остановки. Примите участие в 1,5-часовом туре по самым важным памятникам Дрездена или выходите из автобуса у любого интересного места и поближе рассмотрите достопримечательность или памятник.

Посетите самый красивый в мире молочный магазин Пфунда. Затем побывайте на экскурсии по дрезденскому Цвингеру – барочному комплексу с садами, который был одним из самых важных зданий своего времени. Еще одной изюминкой вашего тура станет посещение Фюрстенцуга – монументальное изображение всадников на 23 тысячах керамических плитках, которое считается самым крупным панно из фарфора в мире.

Также послушайте интересные рассказы о знаменитой Фрауэнкирхе в Дрездене, с которой вы познакомитесь снаружи. В солнечные дни полюбуйтесь впечатляющими видами на исторический Дрезден и Эльбу с открытой площадки автобуса – это отличное место для сказочных кадров на память.