Ежедневно в 10:00

Дрезден — столица федеральной земли Саксония.

Благодаря характерной барочной архитектуре и живописному расположению в долине реки Эльба город прочно закрепил за собой звание «немецкой Флоренции», впервые получив это сравнение в книге историка Иоганна Готфрида Гердера. К 2004 г. восстановление исторической части города, Альтштадта, полностью разрушенного во время второй Мировой войны, было практически завершено.

Дрезден — город контрастов. Это столица шоппинга и классической музыки, народных гуляний и барокко, рыцарских поединков и домашней кухни. Молодежь стремится сюда, чтобы резвиться до утра, люди посолиднее — вкусить местной кухни, неизменного немецкого сервиса и уюта.