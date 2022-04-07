Индивидуальная пешеходная экскурсия по Дрездену

Пешеходная

Индивидуальная
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Дрездену
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Дрездену
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Дрездену
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Дрездену
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Дрезден — столица федеральной земли Саксония.

Благодаря характерной барочной архитектуре и живописному расположению в долине реки Эльба город прочно закрепил за собой звание «немецкой Флоренции», впервые получив это сравнение в книге историка Иоганна Готфрида Гердера. К 2004 г. восстановление исторической части города, Альтштадта, полностью разрушенного во время второй Мировой войны, было практически завершено.

Дрезден — город контрастов. Это столица шоппинга и классической музыки, народных гуляний и барокко, рыцарских поединков и домашней кухни. Молодежь стремится сюда, чтобы резвиться до утра, люди посолиднее — вкусить местной кухни, неизменного немецкого сервиса и уюта.

Программа

Во время экскурсии туристы познакомятся с самыми интересными достопримечательностями: Театр оперы и балета, католический собор, дворцовая площадь, терраса Брюля, Академия художеств, церковь Богородицы, Новая рыночная площадь, конюшенный двор, панно "Шествие королей", Дворец саксонских королей и ансамбль в стиле барокко - Цвингер с картинной галереей.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 10:00

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