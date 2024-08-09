2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пивные традиции Дюссельдорфа: от монастырей до современных пивоварен
Погрузитесь в мир дюссельдорфского пива, пройдя по аутентичным пивоварням города. Узнайте секреты пивоварения и истории местных достопримечательностей
Начало: На Burgplatz
Завтра в 12:00
12 авг в 12:30
от €160 за всё до 2 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Шопинг в Нидерландах. Город-аутлет Рурмонд
186 магазинов мировых брендов, скидки до 50%, экскурсия по историческому центру Рурмонда. Проводите день в шопинг-центре и наслаждайтесь местной кухней
Завтра в 09:00
13 авг в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательная экскурсия по замкам и винодельням Дюссельдорфа и окрестностей
Любите завораживающие пейзажи, средневековые замки и белые вина долины реки Мозель? Тогда эта экскурсия точно придётся вам по душе
12 авг в 09:30
13 авг в 09:30
€550 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Дюссельдорфу в категории «Что ещё посмотреть»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дюссельдорфе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Дюссельдорфе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Дюссельдорфу в августе 2024
Сейчас в Дюссельдорфе в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 550.
Экскурсии на русском языке в Дюссельдорфе (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Что ещё посмотреть», цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь