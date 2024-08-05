И Ирина Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф Прекрасная экскурсия, Татьяне огромное спасибо и за интересный обзор города, и за прекрасное чувство юмора! Два часа пролетели незаметно. Мы обязательно встретимся еще раз, буду рекомендовать Вас друзьям и коллегам!

О Ольга Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф Интересное первое знакомство с Дюссельдорфом. Спасибо Татьяне за экскурсию!

А Алексей Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф Экскурсия замечательная, очень интересная и содержательная. Узнаешь много интересных фактов и можно сделать много памятных фотографий. Всем настоятельно рекомендуем посетить эту экскурсию. Спасибо большое Татьяне за хороший вечер!!!