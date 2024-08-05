2 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф
Прогулка по Дюссельдорфу: стильный, многонациональный город с уникальной архитектурой и дружелюбными жителями. Узнайте его историю и насладитесь атмосферой
Начало: Media Hafen
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€130 за всё до 2 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Величественный Дюссельдорф: путешествие сквозь века и культуры
Прогулка по Дюссельдорфу откроет перед вами город с его историческими улочками и современными достопримечательностями. Узнайте о легендах и культурных событиях
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€130 за всё до 7 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Мифы, легенды и правда Старого города
Старый город Дюссельдорфа: памятники, храмы, бары и легенды. Узнайте о самой рисуемой женщине Германии и пейте пиво по-дюссельдорфски
Завтра в 08:00
11 сен в 08:00
€110 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина5 августа 2024Прекрасная экскурсия, Татьяне огромное спасибо и за интересный обзор города, и за прекрасное чувство юмора! Два часа пролетели незаметно. Мы обязательно встретимся еще раз, буду рекомендовать Вас друзьям и коллегам!
- ООльга5 мая 2024Интересное первое знакомство с Дюссельдорфом. Спасибо Татьяне за экскурсию!
- ААлексей17 апреля 2024Экскурсия замечательная, очень интересная и содержательная. Узнаешь много интересных фактов и можно сделать много памятных фотографий. Всем настоятельно рекомендуем посетить эту экскурсию. Спасибо большое Татьяне за хороший вечер!!!
- ООлег11 мая 2022Светлана - отличный рассказчик. Это была не просто информация, а эмоционально окрашеные, яркие истории. Время пролетело незаметно. Было очень легко и комфортно следовать за Светланой по городу. После экскурсии буквально влюбились в Дюссельдорф! С удовольствием будем рекомендовать компанию и Светлану.
Ответы на вопросы от путешественников по Дюссельдорфу в категории «На Рождество»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дюссельдорфе
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Дюссельдорфе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Дюссельдорфу в сентябре 2024
Сейчас в Дюссельдорфе в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 110 до 130. Туристы уже оставили гидам 84 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Дюссельдорфе (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 84 ⭐ отзыва, цены от €110. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь