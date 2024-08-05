4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Сувенир из Дюссельдорфа или как портной Wibbel Наполеона обманул
Путешествие по Дюссельдорфу: от парламента NRW до медийной гавани. Узнайте городские легенды и секреты, которые останутся в памяти надолго
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €168 за всё до 2 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Дюссельдорф - город шики-мики: индивидуальная экскурсия
Добро пожаловать в Дюссельдорф - город искусства и моды. Узнайте, почему его называют «schicki-micki», и насладитесь комфортной прогулкой с фотосопровождением
Начало: В гостинице
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €140 за всё до 2 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Льеж - жемчужины на Маасе: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Льежу - это уникальная возможность увидеть нетуристическую Бельгию. Профессиональные фото на память включены в стоимость экскурсии
Начало: В фойе вашей гостиницы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €450 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Дюссельдорфу в категории «Популярные экскурсии»
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