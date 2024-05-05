2 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Дюссельдорфу: стильный, многонациональный город с уникальной архитектурой и дружелюбными жителями. Узнайте его историю и насладитесь атмосферой
Начало: Media Hafen
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€130 за всё до 2 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Мифы, легенды и правда Старого города
Старый город Дюссельдорфа: памятники, храмы, бары и легенды. Узнайте о самой рисуемой женщине Германии и пейте пиво по-дюссельдорфски
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
€110 за всё до 10 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательная экскурсия по замкам и винодельням Дюссельдорфа и окрестностей
Любите завораживающие пейзажи, средневековые замки и белые вина долины реки Мозель? Тогда эта экскурсия точно придётся вам по душе
7 авг в 09:30
8 авг в 09:30
€550 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 мая 2024Интересное первое знакомство с Дюссельдорфом. Спасибо Татьяне за экскурсию!
- ААлексей17 апреля 2024Экскурсия замечательная, очень интересная и содержательная. Узнаешь много интересных фактов и можно сделать много памятных фотографий. Всем настоятельно рекомендуем посетить эту экскурсию. Спасибо большое Татьяне за хороший вечер!!!
- SSvetlana19 ноября 2023У нас была индивидуальная экскурсия с Татьяной, я и 2 детей 13 и 11 лет. Нам очень понравилось, дети обычно
Ответы на вопросы от путешественников по Дюссельдорфу в категории «Все»
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