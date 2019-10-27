Дюссельдорф: hop-on hop-off тур по городу

Осмотрите достопримечательности Дюссельдорфа на туристическом автобусе

4.4
187 отзывов
В группе
до 50 чел.
Осмотрите достопримечательности Дюссельдорфа на туристическом автобусе.

Выходите и возвращайтесь в автобус в наиболее интересных вам местах.

Послушайте аудиогид на борту.
Дюссельдорф: hop-on hop-off тур по городу
Дюссельдорф: hop-on hop-off тур по городу
Дюссельдорф: hop-on hop-off тур по городу
Дюссельдорф: hop-on hop-off тур по городу
Дюссельдорф: hop-on hop-off тур по городу
Дюссельдорф: hop-on hop-off тур по городу
Дюссельдорф: hop-on hop-off тур по городу

Что вы увидите 🤩

  • Рейн, Дюссельдорф
  • Альтштадт
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Осмотрите лучшие достопримечательности Дюссельдорфа во время обзорного автобусного тура
  2. Выходите и возвращайтесь в автобус в наиболее интересных вам местах
  3. Послушайте аудиогид, доступный на 10 языках
Поднимитесь на борт туристического автобуса и осмотрите главные достопримечательности Дюссельдорфа. На двухэтажном автобусе с открытым верхом путешествовать по городу просто и удобно.
Поездка по полному маршруту тура занимает около 1,5 часов, но ваш билет действует в течение целого дня. Прокатитесь по всему центру этого динамичного мегаполиса на реке Рейн.
Система hop-on hop-off позволит вам выходить на любых остановках маршрута и знакомиться с понравившимися местами в удобном для себя темпе.
Узнайте больше о каждой достопримечательности и истории города, слушая аудиогид (с комментариями на 10 языках) через наушники.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билет на hop-on hop-off тур по городу на день
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Стоимость взрослого билета составляет 18€, детского — 5€
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Все участники старше 18 лет должны предоставить доказательство полной вакцинации или доказательство перенесенной в течение последних 6 месяцев инфекции Covid-19
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 187 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
104
4
51
3
26
2
4
1
2
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
E
27 окт 2019
(Германия)
Было бы хорошо, если бы был список остановок и точный адрес. Для ВМФ. Это облегчит, если необходимо, подъехать к этим остановкам на машине. Адрес был точным только на остановке Sternstrasse 1-3. В остальном все очень пунктуально и в автобусе было комфортно. Слуховой аппарат звучал очень хорошо. Говорящий по-немецки говорил очень четко и медленно. Вы могли бы действительно понять его очень хорошо.
S
4 апр 2019
(Португалия)
Билет говорит, что вам нужно распечатать его - мы купили наш уже в Дюссельдорфе, потому что в наш последний день там шел дождь, и это казалось хорошим вариантом. К счастью, наш водитель записал номер бронирования и отпустил нас в любую сторону (у нас был очень медленный день для туризма, я не знаю, будет ли это подходящим для всех водителей и всех временных интервалов). Тем не менее, мы потратили час на поиски места для распечатки, и это было нехорошо. Нет смысла распечатывать билет, который представляет QR-код в 2019 году. Сама поездка была очень приятной, и аудио дало нам несколько интересных кусочков информации. Шел дождь, и это был хороший шанс увидеть город, выходя из дождя, и не заболеть. И иначе мы бы не знали этих фактов. Это даже прояснило некоторые вещи, которые мы видели днем ранее. Нам не удалось закончить все это из-за того, что мы потратили впустую время на выпуск печати и у нас не хватило свободного времени.
A
29 янв 2019
(Греция)
Было очень сложно найти принтер для печати билетов. Как вы думаете, туристы, приезжающие в Дюссельдорф с принтером в багаж?

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