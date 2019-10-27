Поднимитесь на борт туристического автобуса и осмотрите главные достопримечательности Дюссельдорфа. На двухэтажном автобусе с открытым верхом путешествовать по городу просто и удобно.

Поездка по полному маршруту тура занимает около 1,5 часов, но ваш билет действует в течение целого дня. Прокатитесь по всему центру этого динамичного мегаполиса на реке Рейн.

Система hop-on hop-off позволит вам выходить на любых остановках маршрута и знакомиться с понравившимися местами в удобном для себя темпе.

Узнайте больше о каждой достопримечательности и истории города, слушая аудиогид (с комментариями на 10 языках) через наушники.