Victoria R. проводит ещё 6 экскурсий

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Экскурсия "Роттердам - Гаага" с выездом из Дюссельдорфа

Victoria R.
Victoria R. – Гид из Дюссельдорфа
Вы посетите два фантастических и уникальных города: Роттердам — столицу мореходства, шопинга и искусства; и Гаагу — старинный город 🏙️, где находится резиденция правительства, парламента и королевского двора, а также Дворец мира.

Увидите главные достопримечательности 🏛️ и узнаете историю 📖 Нидерландов.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 15 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €30 за экскурсию

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Экскурсия "Роттердам - Гаага" с выездом из Дюссельдорфа
Экскурсия "Роттердам - Гаага" с выездом из Дюссельдорфа
Роттердам — второй по величине город 🏙️ Голландии и многоликий город: крупнейший порт Европы, модный город ночных развлечений, город шопинга и авангардистского искусства. Более того, Роттердам — это город архитектуры Нидерландов, вдохновляющий на введение различных новшеств. Его линия горизонта с очертаниями небоскрёбов постоянно меняется.
Гаага (Den Haag) — один из самых старинных и наиболее удивительных городов Голландии. Не только потому, что в нём находится правительство, но и благодаря своим многочисленным памятникам, историческим районам и своему месторасположению на прекрасном североморском побережье. Гаага также известна как «Королевский город на море» и город-резиденция правительства, парламента и королевского двора, а многие члены голландской королевской семьи проживают в её живописных окрестностях. В Гааге находится Дворец мира, в котором заседает Международный суд ООН.
Утром отправление.
ок. 13:30 приезд в Гаагу
Пешеходная экскурсия ⛳ по городу, свободное время.
15:15 едем в Роттердам
Автобусно-пешеходная экскурсия по городу, свободное время
Вечером возвращение

Важная информация:

  • Организаторы тура оставляют за собой право незначительных изменений программы и корректировку временных границ.
  • Время отправления указано ориентировочное! Точное время отправления и место встречи Вы можете получить за 1 день до выезда!
  • В зависимости от количества пассажиров, организатор оставляет за собой право доставить туристов к основному автобусу на автомобиле 🚘, микроавтобусе или поезде 🚂
Что входит
  • Трансфер
  • Услуги русскоговорящего гида
Начало
🚩 Главный вокзал или Worringerstraße 109, Busbahnhof
Место завершения
🏁 Дюссельдорф Главный вокзал
Экскурсия "Роттердам - Гаага" с выездом из Дюссельдорфа
Экскурсия "Роттердам - Гаага" с выездом из Дюссельдорфа
Экскурсия "Роттердам - Гаага" с выездом из Дюссельдорфа
Экскурсия "Роттердам - Гаага" с выездом из Дюссельдорфа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Victoria R.
Victoria R.
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