10 отзывов оставили туристы

Прибытие в Амстердам приблизительно в 12:00 - 12:30. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия ⛳ по городу.

Амстердам – столица ⭐️ и крупнейший город 🏙️ Нидерландов, расположенный на западе страны. Город, в котором проживают представители 173 национальностей, насчитывает 740 тыс. жителей, являет собой северную часть комплекса городов – Рандштадт с населением около 7 млн. Это шестой по численности мегаполис в Европе.

При первом посещении Амстердама не сразу поймешь: на земле он расположен или на воде. Город раскинулся на берегах многочисленных каналов и реки Амстел. Он построен на сотнях тысяч свай. 165 каналов и почти 1300 мостов придают ему неповторимый колорит. Многие уголки города сохранились точь – в – точь такими, какими их видел Пётр Алексеевич, заандамский плотник, он же русский царь Пётр Великий.

В Амстердам, знаменитый своим космополитизмом и либерализмом, приезжают миллионы туристов со всего мира, в том числе и «искатели приключений». Но «район красных фонарей», состоящий из многочисленных кварталов витрин под красными фонарями и изобилующий кофишопами, не является основной достопримечательностью 🏛️ Амстердама. Исторический центр города включён в список Всемирного наследия и охраняется ЮНЕСКО. Значительная часть культурного богатства страны сосредоточена именно в Амстердаме.

Отправление в Германию примерно в 17:15 часов.

Важная информация: