10 отзывов оставили туристы

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Экскурсия в Амстердам из Дюссельдорфа

3.6
10 отзывов
Victoria R.
Victoria R. – Гид из Дюссельдорфа
За 1 день и 1 экскурсию ⛳ вы узнаете об Амстердаме больше, чем во время изучения этого города по книгам.

Гид проведёт вас по тайным улочкам Еврейского квартала, покажет одно из поместий короля Нидерландов и прокатит на кораблике по реке Амстел.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €30 за человека

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Экскурсия в Амстердам из Дюссельдорфа
Экскурсия в Амстердам из Дюссельдорфа
Прибытие в Амстердам приблизительно в 12:00 - 12:30. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия ⛳ по городу.
Амстердам – столица ⭐️ и крупнейший город 🏙️ Нидерландов, расположенный на западе страны. Город, в котором проживают представители 173 национальностей, насчитывает 740 тыс. жителей, являет собой северную часть комплекса городов – Рандштадт с населением около 7 млн. Это шестой по численности мегаполис в Европе.
При первом посещении Амстердама не сразу поймешь: на земле он расположен или на воде. Город раскинулся на берегах многочисленных каналов и реки Амстел. Он построен на сотнях тысяч свай. 165 каналов и почти 1300 мостов придают ему неповторимый колорит. Многие уголки города сохранились точь – в – точь такими, какими их видел Пётр Алексеевич, заандамский плотник, он же русский царь Пётр Великий.
В Амстердам, знаменитый своим космополитизмом и либерализмом, приезжают миллионы туристов со всего мира, в том числе и «искатели приключений». Но «район красных фонарей», состоящий из многочисленных кварталов витрин под красными фонарями и изобилующий кофишопами, не является основной достопримечательностью 🏛️ Амстердама. Исторический центр города включён в список Всемирного наследия и охраняется ЮНЕСКО. Значительная часть культурного богатства страны сосредоточена именно в Амстердаме.
Отправление в Германию примерно в 17:15 часов.

Важная информация:

  • Организаторы тура оставляют за собой право незначительных изменений программы и корректировку временных границ.
  • Время отправления указано ориентировочное! Точное время отправления и место встречи Вы можете получить за 1 день до выезда!
  • В зависимости от количества пассажиров, организатор оставляет за собой право доставить туристов к основному автобусу на автомобиле 🚘, микроавтобусе или поезде 🚂
Что входит
  • Трансфер
  • Услуги русскоговорящего гида
Что не входит
  • Дополнительные посещения музеев, выставок:
  • Рэйксмузеум – самая богатая коллекция голландских живописцев в мире (14. 00 €)
  • Музей Ван Гога (14. 00 €)
  • Дом – музей Рембрандта (10. 00 €)
  • Дом Анны Франк (9. 00 €)
  • Музей восковых фигур - «Сценерамы мадам Тюссо» (21. 00 €)
  • При достаточном количестве желающих, возможно посещение «Сценерамы мадам Тюссо» группой (21. 00 €), прогулка на теплоходе с русскоговорящим гидом (16. 00 €)
Начало
🚩 Düsseldorf Hbf, Worringer Str. 109
Место завершения
🏁 Дюссельдорф Главный вокзал
Экскурсия в Амстердам из Дюссельдорфа
Экскурсия в Амстердам из Дюссельдорфа
Экскурсия в Амстердам из Дюссельдорфа
Экскурсия в Амстердам из Дюссельдорфа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Victoria R.
Victoria R.
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10 отзывов оставили туристы

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