Victoria R. проводит ещё 6 экскурсий

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"Люксембург - Балкон Европы" с выездом Дюссельдорфа

Victoria R.
Victoria R. – Гид из Дюссельдорфа
"Люксембург - Балкон Европы" с выездом Дюссельдорфа
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €30 за человека

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"Люксембург - Балкон Европы" с выездом Дюссельдорфа
"Люксембург - Балкон Европы" с выездом Дюссельдорфа
Люксембург настолько мал, что на большинстве карт Европы даже не умещаются буквы его названия. Но этот малыш полностью компенсирует незначительность своих размеров красотой пейзажей, богатством истории 📖 и истинно европейским очарованием.
Удивительно, что в этой промышленной стране, лежащей на перекрёстке важнейших железных и автомобильных дорог, связывающих Бельгию, Германию и Францию, леса занимают более трети территории. Зелёные ландшафты этой страны прорезаны реками и украшены деревушками, как будто сошедшими со страниц волшебных сказок.
Столица — город 🏙️ Люксембург, очень зелёный город с многочисленными парками, долинами рек Альзет и Петруссе, живописным ландшафтом, разделён на две части — Верхний и Нижний город. Верхний город — не что иное, как древняя крепость. Облик Нижнего города, несмотря на расположенные здесь правления многочисленных банков и кампаний, всё ещё остаётся «Городом мастеров». Великолепные виды, открывающиеся на Нижний город, можно запечатлеть со знаменитого, воспетого великими Гюго и Гёте, променада, взятого под защиту ЮНЕСКО.
Несмотря на свои размеры, здесь всё как в других странах: и полиция (одна из лучших в мире — банки надо охранять), и армия: Люксембург, единственная из стран Западной Европы, располагающая своей небольшой, но реальной армией. Это самая маленькая армия НАТО. И официальных языков аж три: немецкий, французский и свой, возрождённый.
«Тот, кто не видел Люксембург, тот не может представить себе размах! Военные постройки, громоздящиеся одна над другой, не подвластные разуму!» — писал Гёте. На протяжении веков здесь бушевали нешуточные страсти. Находясь в центре Европы, Люксембург в буквальном смысле переходил из рук в руки: немцев, французов, испанцев, австрийцев, голландцев. Переходил, но… Видно особый народ населял эту крепость.
Прибытие в Люксембург ориентировочно в 12:30 ч.
Отправление обратно в 16:45 ч.

Важная информация:

  • Организаторы тура оставляют за собой право незначительных изменений программы и корректировку временных границ.
  • Время отправления указано ориентировочное! Точное время отправления и место встречи Вы можете получить за 1 день до выезда!
  • В зависимости от количества пассажиров, организатор оставляет за собой право доставить туристов к основному автобусу на автомобиле 🚘, микроавтобусе или поезде 🚂
Что входит
  • Трансфер
  • Услуги русскоговорящего гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Главный вокзал или Worringerstraße 109, Busbahnhof
Место завершения
🏁 Düsseldorf Hbf
"Люксембург - Балкон Европы" с выездом Дюссельдорфа
"Люксембург - Балкон Европы" с выездом Дюссельдорфа
"Люксембург - Балкон Европы" с выездом Дюссельдорфа
"Люксембург - Балкон Европы" с выездом Дюссельдорфа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Victoria R.
Victoria R.
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