Victoria R. проводит ещё 6 экскурсий

Люксембург настолько мал, что на большинстве карт Европы даже не умещаются буквы его названия. Но этот малыш полностью компенсирует незначительность своих размеров красотой пейзажей, богатством истории 📖 и истинно европейским очарованием.

Удивительно, что в этой промышленной стране, лежащей на перекрёстке важнейших железных и автомобильных дорог, связывающих Бельгию, Германию и Францию, леса занимают более трети территории. Зелёные ландшафты этой страны прорезаны реками и украшены деревушками, как будто сошедшими со страниц волшебных сказок.

Столица — город 🏙️ Люксембург, очень зелёный город с многочисленными парками, долинами рек Альзет и Петруссе, живописным ландшафтом, разделён на две части — Верхний и Нижний город. Верхний город — не что иное, как древняя крепость. Облик Нижнего города, несмотря на расположенные здесь правления многочисленных банков и кампаний, всё ещё остаётся «Городом мастеров». Великолепные виды, открывающиеся на Нижний город, можно запечатлеть со знаменитого, воспетого великими Гюго и Гёте, променада, взятого под защиту ЮНЕСКО.

Несмотря на свои размеры, здесь всё как в других странах: и полиция (одна из лучших в мире — банки надо охранять), и армия: Люксембург, единственная из стран Западной Европы, располагающая своей небольшой, но реальной армией. Это самая маленькая армия НАТО. И официальных языков аж три: немецкий, французский и свой, возрождённый.

«Тот, кто не видел Люксембург, тот не может представить себе размах! Военные постройки, громоздящиеся одна над другой, не подвластные разуму!» — писал Гёте. На протяжении веков здесь бушевали нешуточные страсти. Находясь в центре Европы, Люксембург в буквальном смысле переходил из рук в руки: немцев, французов, испанцев, австрийцев, голландцев. Переходил, но… Видно особый народ населял эту крепость.

Прибытие в Люксембург ориентировочно в 12:30 ч.

Отправление обратно в 16:45 ч.

Важная информация: