  1. Германия
  2. Экскурсии

Онлайн-экскурсия «Архитектурный зоопарк Дюссельдорфа»

5
18 отзывов
Татьяна Ю.
Татьяна Ю. – Гид из Дюссельдорфа
Приглашаю вас в онлайн-путешествие, любоваться контрастами архитектуры Дюссельдорфа.

Здесь монументальность Средневековья сочетается с сооружениями, возведенными по новейшим современным технологиям.

Именно о них и поговорим, рассматривая «архитектурный зоопарк» в Медийной гавани Дюссельдорфа.

Я пройду по маршруту со смартфоном, покажу вам город 🏙️ в режиме реального времени и расскажу о самых больших часах в мире, стеклянных городских воротах, о том, чем занимаются немецкие парламентарии.

А ещё — постоим под «утюгом для облаков» и посчитаем корабли, которые никогда не уйдут в плавание.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🌇Подходит для вечера
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧑‍💻Онлайн
  • 🖥Познавай – не выходя из дома
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • €4 за человека

    Онлайн-экскурсия
Онлайн-экскурсия «Архитектурный зоопарк Дюссельдорфа»
Онлайн-экскурсия «Архитектурный зоопарк Дюссельдорфа»

Что вы увидите

  • Медийная гавань
  • Телебашня
  • Городские ворота
  • здание Парламента земли
  • Архитектурный ансамбль Фрэнка О. Гэрри
В Германии есть много прекрасных городов, но Дюссельдорф такой один. Это современный, модный, стильный, многонациональный, динамичный город 🏙️. Вся городская атмосфера влюбляет в себя с первого же взгляда, в этом городе хочется находиться или даже остаться жить. У него есть свой характер. Дюссельдорф не похож ни на один город Европы. Надеюсь и вы сможете в этом убедится!
Это один из интереснейших городов Германии и Мира, захватывающий дух великолепным сочетанием монументальной архитектуры средневековья с сооружениями, возведенными по новейшим современным технологиям – именно о них мы и поговорим, рассматривая «архитектурный зоопарк» в Медийной гавани Дюссельдорфа.

Вы услышите и увидите:

  • Историю появления Медийной гавани.
  • Удивитесь самым большим часам в мире и стеклянным городским воротам.
Узнаете о других мировых рекордах Дюссельдорфа
Поймёте чем занимаются немецкие парламентарии.
Поговорим о современном искусстве.
Придумаем новый эпитет самому популярному месту для «селфи»
Постоим под «утюгом для облаков» и „поиграем“ в Лего.
Посчитаем корабли, которые никогда не уйдут в плавание и запланируем поездку по винной дороге!
Экскурсия будет в трёх частях. Каждая часть — по 30 минут. Гид ходит по гавани со смартфоном в специальном устройстве, рассказывает и показывает всё в режиме реального времени, для пояснения демонстрируются подгруженные в приложение фотографии 📸 1. Дюссельдорф — портовый город.
Вы узнаете почему гавань называется «медийной» увидите «Городские ворота» выполненные из 30 тысяч кв. м. стекла, попытаемся достичь вершины "Реинской красавицы» и поговорим о Великом Рейне.
Часть 2. Время бесценно.
Продолжим о современном искусстве и архитектурных инновациях. Научимся узнавать время по-дюссельдорфски и посочувствуем нелёгкой доле парламентариев. Посчитаем сколько ресурсов тратит Дюссельдорф и увидим главный символ современного города.
Часть 3. Внутри зоопарка
Даже на традиционной экскурсии 🧭 редко кому удаётся оказаться так близко к шедеврам архитектурных гениев, но мы это сделаем и рассмотрим «дюссельдорфский коктейль» и «океанский лайнер», «парусник» и «хвост русалки», «утюг и конструктор», «близнецов и речную гальку». Финал с самым шикарным видом на гавань и город!
Что входит
  • Доступ к онлайн-трансляции
  • экскурсия в 3 частях
Начало и место завершения
🚩 Экскурсия пройдет онлайн
Онлайн-экскурсия «Архитектурный зоопарк Дюссельдорфа»
Онлайн-экскурсия «Архитектурный зоопарк Дюссельдорфа»
Онлайн-экскурсия «Архитектурный зоопарк Дюссельдорфа»
Онлайн-экскурсия «Архитектурный зоопарк Дюссельдорфа»

Выберите дату начала онлайн-встречи

  • Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Татьяна Ю.
Татьяна Ю.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

18 отзывов оставили туристы

Еще несколько необычных экскурсий в Дюссельдорфе

Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф!
От 100
2 часа
Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф!
56 отзывов
Прогулка от Альтштадта до небоскребов и шумных баров самого контрастного немецкого города
Добро пожаловать в Дюссельдорф!
19
2 часа
Добро пожаловать в Дюссельдорф!
19 отзывов
Прикоснуться к истории страны и ощутить дух исконно немецкой земли
Старое пиво старого города
От 80
3.5 часа
Старое пиво старого города
16 отзывов
Стать знатоком местного напитка и пивного этикета и рассмотреть город на прогулке из бара в бар
Германская экспрессия
30
12 часов
Германская экспрессия
10 отзывов
Экскурсия в Амстердам из Дюссельдорфа
30
13 часов
Экскурсия в Амстердам из Дюссельдорфа
10 отзывов
Экскурсия "Люксембург - Трир" с выездом из Дюссельдорфа
30
12 часов
Экскурсия "Люксембург - Трир" с выездом из Дюссельдорфа
6 отзывов