В Германии есть много прекрасных городов, но Дюссельдорф такой один. Это современный, модный, стильный, многонациональный, динамичный город 🏙️. Вся городская атмосфера влюбляет в себя с первого же взгляда, в этом городе хочется находиться или даже остаться жить. У него есть свой характер. Дюссельдорф не похож ни на один город Европы. Надеюсь и вы сможете в этом убедится!

Это один из интереснейших городов Германии и Мира, захватывающий дух великолепным сочетанием монументальной архитектуры средневековья с сооружениями, возведенными по новейшим современным технологиям – именно о них мы и поговорим, рассматривая «архитектурный зоопарк» в Медийной гавани Дюссельдорфа.

Вы услышите и увидите:

Историю появления Медийной гавани.

Удивитесь самым большим часам в мире и стеклянным городским воротам.

Узнаете о других мировых рекордах Дюссельдорфа

Поймёте чем занимаются немецкие парламентарии.

Поговорим о современном искусстве.

Придумаем новый эпитет самому популярному месту для «селфи»

Постоим под «утюгом для облаков» и „поиграем“ в Лего.

Посчитаем корабли, которые никогда не уйдут в плавание и запланируем поездку по винной дороге!

Экскурсия будет в трёх частях. Каждая часть — по 30 минут. Гид ходит по гавани со смартфоном в специальном устройстве, рассказывает и показывает всё в режиме реального времени, для пояснения демонстрируются подгруженные в приложение фотографии 📸 1. Дюссельдорф — портовый город.

Вы узнаете почему гавань называется «медийной» увидите «Городские ворота» выполненные из 30 тысяч кв. м. стекла, попытаемся достичь вершины "Реинской красавицы» и поговорим о Великом Рейне.

Часть 2. Время бесценно.

Продолжим о современном искусстве и архитектурных инновациях. Научимся узнавать время по-дюссельдорфски и посочувствуем нелёгкой доле парламентариев. Посчитаем сколько ресурсов тратит Дюссельдорф и увидим главный символ современного города.

Часть 3. Внутри зоопарка

Даже на традиционной экскурсии 🧭 редко кому удаётся оказаться так близко к шедеврам архитектурных гениев, но мы это сделаем и рассмотрим «дюссельдорфский коктейль» и «океанский лайнер», «парусник» и «хвост русалки», «утюг и конструктор», «близнецов и речную гальку». Финал с самым шикарным видом на гавань и город!