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Тур из Германии в Амстердам

5
1 отзыв
Kompass K.
Kompass K. – Гид из Дюссельдорфа
Туристическая Мекка Европы, Новый Вавилон, Северная Венеция, столица ⭐️ разврата, город 🏙️ бриллиантов — это лишь некоторые «синонимы» Амстердама.

Вы отправитесь исследовать этот удивительный город из немецкого Дюссельдорфа, увидите главные достопримечательности 🏛️ и познакомитесь с архитектурой Амстердама, услышите множество интересных историй и познакомитесь с местным менталитетом.

Тур рассчитан на один день.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 22 человек

  • €19.99 за человека

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Тур из Германии в Амстердам
Тур из Германии в Амстердам

Что вы увидите

  • Амстердам
Туристическая Мекка Европы, Новый Вавилон, Северная Венеция, столица ⭐️ разврата, город 🏙️ бриллиантов – и это все об одном и том же городе? Да! Потому что это – Амстердам!
И Вы еще там не были? Эту ошибку нужно срочно исправить! Предлагаем Вам заказать тур из Германии в Амстердам!
Сотни тысяч велосипедов самых немыслимых конструкций, романтика и свободолюбие, гостеприимство и уважение чужого мнения, взаимодействие разных культур и индивидуализм как национальная религия – всё это столица Нидерландов!
Наше путешествие из Германии в Голландию продолжается Пешеходной экскурсией. А теперь самая древняя и самая таинственная часть Амстердама. Оказывается, в самом сердце квартала красных фонарей находится старинная протестантская церковь ⛪, в которой похоронена возлюбленная великого Рембранта – Саския, а в старых воротах города когда-то был анатомический театр!
Говорят, что знаменитые крюки и подъемный брус на фасадах домов использовались не только для подъема грузов, но и для транспортировки подвыпивших мужей – так и появились «летучие голландцы»! Увлекательные туры в Амстердаме позволяют проникнуть в самое сердце старинного города. Интересные факты о его жизни поведает путешественникам опытный гид.
А разве не интересно узнать, что на центральной площади, где Вы окажетесь в конце пешеходной экскурсии 🧭, на месте амстердамской резиденции голландского короля, когда-то была дамба и именно отсюда голландские моряки отправлялись в Северное море? Путешествие по Голландии раскроет перед туристами еще много таинственных и удивительных историй. Об этом и многом другом Вам расскажет наш гид, который проведёт группу самыми интересными маршрутами во время пешеходной экскурсии.
И только тогда, когда он будет убежден, что Вы ориентируетесь в этом шумном городе и знаете, где можно вкусно и недорого пообедать, где продается самый вкусный в мире бутерброд с голландской селедкой по-амстердамски, где купить луковицы голландских тюльпанов и смешные деревянные башмаки-кломпены, а самое главное, как вернуться к нашему автобусу – у Вас наступит свободное время.
В свободное время возможность посетить музей 🖼 восковых фигур мадам Тюссо. Эта экспозиция приобрела мировую известность. Тур из Германии в Амстердам рассчитан на один день, но у путешественников хватит времени, чтобы осмотреть уникальный музей.
Наша экскурсия ⛳ из Германии в Голландию заканчивается вечером и мы возвращаемся обратно Германию.
Что входит
  • Проезд до Амстердама и обратно на комфортабельном туристическом автобусе
  • Сопровождение русскоязычного гида
Что не входит
  • Пешеходная экскурсия по городу в комбинации с прогулкой на катере по каналам: €19, дети до 12 лет — €12 (по желанию)
  • Наушники на время экскурсии по городу — €3 (по желанию)
  • Посещение музея Мадам Тюссо (музей восковых фигур): взрослые — €22, дети до 12 лет — €18 (по желанию)
Начало
🚩 Дюссельдорф жд. вокзал
Место завершения
🏁 Воррингер, 140 40210 Дюссельдорф
Тур из Германии в Амстердам
Тур из Германии в Амстердам
Тур из Германии в Амстердам
Тур из Германии в Амстердам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 22 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Kompass K.
Kompass K.
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1 отзыв оставили туристы

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