Туристическая Мекка Европы, Новый Вавилон, Северная Венеция, столица ⭐️ разврата, город 🏙️ бриллиантов – и это все об одном и том же городе? Да! Потому что это – Амстердам!

И Вы еще там не были? Эту ошибку нужно срочно исправить! Предлагаем Вам заказать тур из Германии в Амстердам!

Сотни тысяч велосипедов самых немыслимых конструкций, романтика и свободолюбие, гостеприимство и уважение чужого мнения, взаимодействие разных культур и индивидуализм как национальная религия – всё это столица Нидерландов!

Наше путешествие из Германии в Голландию продолжается Пешеходной экскурсией. А теперь самая древняя и самая таинственная часть Амстердама. Оказывается, в самом сердце квартала красных фонарей находится старинная протестантская церковь ⛪, в которой похоронена возлюбленная великого Рембранта – Саския, а в старых воротах города когда-то был анатомический театр!

Говорят, что знаменитые крюки и подъемный брус на фасадах домов использовались не только для подъема грузов, но и для транспортировки подвыпивших мужей – так и появились «летучие голландцы»! Увлекательные туры в Амстердаме позволяют проникнуть в самое сердце старинного города. Интересные факты о его жизни поведает путешественникам опытный гид.

А разве не интересно узнать, что на центральной площади, где Вы окажетесь в конце пешеходной экскурсии 🧭, на месте амстердамской резиденции голландского короля, когда-то была дамба и именно отсюда голландские моряки отправлялись в Северное море? Путешествие по Голландии раскроет перед туристами еще много таинственных и удивительных историй. Об этом и многом другом Вам расскажет наш гид, который проведёт группу самыми интересными маршрутами во время пешеходной экскурсии.

И только тогда, когда он будет убежден, что Вы ориентируетесь в этом шумном городе и знаете, где можно вкусно и недорого пообедать, где продается самый вкусный в мире бутерброд с голландской селедкой по-амстердамски, где купить луковицы голландских тюльпанов и смешные деревянные башмаки-кломпены, а самое главное, как вернуться к нашему автобусу – у Вас наступит свободное время.

В свободное время возможность посетить музей 🖼 восковых фигур мадам Тюссо. Эта экспозиция приобрела мировую известность. Тур из Германии в Амстердам рассчитан на один день, но у путешественников хватит времени, чтобы осмотреть уникальный музей.

Наша экскурсия ⛳ из Германии в Голландию заканчивается вечером и мы возвращаемся обратно Германию.