Всё о Файинген-ан-дер-Энце

Полезная информация о Файинген-ан-дер-Энце

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Местное время в Файинген-ан-дер-Энце
03:0120
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇩🇪 Германия
Название городаФайинген-ан-дер-Энц
По-английскиVaihingen an der Enz
Население города28 867 чел.
Часовой поясEurope/Berlin
Средняя высота237 м. от уровня моря

Где находится Файинген-ан-дер-Энц на карте