Индивидуальная
до 2 чел.
Франкфурт и его роли в истории
Узнать, как и благодаря кому сложилась судьба одного из интереснейших городов Германии
Завтра в 08:00
6 мар в 08:00
€180 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотосессия во Франкфурте
Майнхеттен: погулять по центральному кварталу и получить тёплые снимки на память
7 мар в 08:00
8 мар в 08:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Франкфурту
Сполна насладиться историей, культурой и архитектурой города
Завтра в 08:00
6 мар в 08:00
€169 за всё до 40 чел.
