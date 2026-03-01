Найдено 3 экскурсии в категории « Летние » во Франкфурте-на-Майне на русском языке, цены от €169. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.

Пешая 3 часа 33 отзыва Индивидуальная до 2 чел. Франкфурт и его роли в истории Узнать, как и благодаря кому сложилась судьба одного из интереснейших городов Германии €180 за всё до 2 чел. Пешая 1.5 часа 5 отзывов Фотопрогулка до 5 чел. Фотосессия во Франкфурте Майнхеттен: погулять по центральному кварталу и получить тёплые снимки на память €250 за всё до 5 чел. Пешая 3 часа Индивидуальная Обзорная экскурсия по Франкфурту Сполна насладиться историей, культурой и архитектурой города €169 за всё до 40 чел. Другие экскурсии Франкфурта-на-Майне

