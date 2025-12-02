Найдено 3 экскурсии в категории « На выходные » во Франкфурте-на-Майне на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

Пешая 3 часа 31 отзыв Индивидуальная до 2 чел. Франкфурт и его роли в истории Узнать, как и благодаря кому сложилась судьба одного из интереснейших городов Германии €180 за всё до 2 чел. Пешая 1.5 часа 5 отзывов Фотопрогулка до 5 чел. Фотосессия во Франкфурте Майнхеттен: погулять по центральному кварталу и получить тёплые снимки на память €250 за всё до 5 чел. Пешая 30 минут Фотопрогулка до 5 чел. Рождественская фотосессия на ярмарке во Франкфурте Уютная репортажная съёмка в праздничной обстановке €130 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Франкфурта-на-Майне

