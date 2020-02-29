4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия по шикарному Франкфурту была перенесена по договоренности с Гидом в связи с погодными условиями с 22го Марта на 29е Марта и именно в этот день стояла прекрасная солнечная погода , когда я вернулась из Мюнхена !!! Наша прогулка с Очаровательным Гидом - Ольгой мне очень понравилась, фотопрогулка была просто замечательной , душевной , красивой , очень содержательной , интересной как в информативном плане , так и в плане познания фактов города Франков и Банков . Мы с Гидом Ольгой с такой легкостью и восхищением прошлись по главным улицам и важным уголкам города , сделали фотографии на улицах Цайль, Гёте , на обзорной площадке верхнего этажа Галереи Торгового Центра , на железном пешеходном мосту, на набережной реки Майн, на площади Ремемберг и в других местах !!!! Ольга меня просто очаровала, она - не только эрудированный гид - экскурсовод , но и очень милый человек , приятный собеседник , интеллигентная личность , Оля не только поделилась своими знаниями о Франкфурте, но и дала практические советы о том, что можно посмотреть в этом прекрасном городе, куда сходить, что попробовать, купить, привезти И так далее в следующий мой приезд во Фракфурт !!! Спасибо большое Ольге и благодарность Трипстеру! С нетерпением ожидаю получение фотографий от Оли в ближайшее время !!!