4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Запечатлеть атмосферу Франкфурта на снимках в репортажном стиле

Olga
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Olga – ваш гид
Майнхеттеном называют Франкфурт-на-Майне - банковскую столицу Германии и крупнейшую воздушную гавань Европы.

Здесь, в нескольких шагах друг от друга находятся древние церкви Рёмерберга и самая оживленная улица Цайль, банки-небоскребы и кварталы „красных фонарей“.

На фотопрогулке вы познакомитесь с особой атмосферой этого города и увезете с собой впечатления, которые точно нелья будет забыть!
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 2 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии4 отзыва
4.75
Фотопрогулка по Майнхеттену
Фотопрогулка по Майнхеттену

Что вас ожидает

Несколько вариантов маршрута, соответствующих выбранному вами образу.

  • Мы сможем начать фотопрогулку с одной из обзорных площадок, пройтись по самой оживленной улице города к его историческому центру – Рёмерберг, где находится знаменитая Церковь Святого Павла, Императорский собор святого Варфоломея, фахверковые дома и ратуша Рёмер.
  • Прогуляться по набережной реки Майн и сделать памятные фотографии на одном из мостов с видом на небоскребы. А также заглянуть в музейный променад или пройтись по району «Старой Оперы».
  • Любителям шоппинга может быть интересна Гётештрасе, где представлены практически все ведущие бренды мира моды.
  • По желанию, можно будет сделать небольшую остановку на чашечку кофе, бокал местного яблочного вина или рислинга.

В течение недели после фотопрогулки вы получите 30 готовых снимков, на которых будет запечетлено ваше знакомство с деловым и богатым Франкфуртом, совершенно не похожим ни на один из городов Германии и Старой Европы.

Чего не следует ожидать

Дат и фактов, длинных исторических повествований, а также классического фотоотчета у памятников.

Организационные детали

Во время нашей фотопрогулки мы не ограничиваемся маршрутами, которые перечислены в описании. Я помогу подобрать программу, соответствующую вашим интересам. Мы заранее обсудим тематику, места и стиль съемок, если у вас будут пожелания и идеи.

Фотопрогулка по Майнхеттену
Фотопрогулка по Майнхеттену
Фотопрогулка по Майнхеттену
Фотопрогулка по Майнхеттену
Фотопрогулка по Майнхеттену
Фотопрогулка по Майнхеттену
Фотопрогулка по Майнхеттену
Фотопрогулка по Майнхеттену

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Olga
Olga
Фотография - это больше, чем хобби, и я люблю город, в котором живу. Помимо знакомства с основными достопримечательностями Франкфурта, Вы получите фотоотчет о нашей прогулке по центру города. Willkommen in Frankfurt am Main!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

29 февраля 2020
Все было хорошо. С полеым пониманием. Спасибо!
25 июня 2018
Добрый день!
Хотим выразить благодарность Ольге, за уделенное нам время. Получились очень качественные, необычные фотографии, действительно репортерский стиль. Обошли весь центр, понимались на смотровую площадку. Ольга не ограничивала нас во времени, постоянный креатив в композициях, параллельно она рассказывала про сам город и что еще можно посетить во Франкфурте. Прекрасная погода, интересный гид, отличное настроение! Спасибо за экскурсию, нам все понравилось!
2 апреля 2018
Экскурсия по шикарному Франкфурту была перенесена по договоренности с Гидом в связи с погодными условиями с 22го Марта на 29е Марта и именно в этот день стояла прекрасная солнечная погода , когда я вернулась из Мюнхена !!! Наша прогулка с Очаровательным Гидом - Ольгой мне очень понравилась, фотопрогулка была просто замечательной , душевной , красивой , очень содержательной , интересной как в информативном плане , так и в плане познания фактов города Франков и Банков . Мы с Гидом Ольгой с такой легкостью и восхищением прошлись по главным улицам и важным уголкам города , сделали фотографии на улицах Цайль, Гёте , на обзорной площадке верхнего этажа Галереи Торгового Центра , на железном пешеходном мосту, на набережной реки Майн, на площади Ремемберг и в других местах !!!! Ольга меня просто очаровала, она - не только эрудированный гид - экскурсовод , но и очень милый человек , приятный собеседник , интеллигентная личность , Оля не только поделилась своими знаниями о Франкфурте, но и дала практические советы о том, что можно посмотреть в этом прекрасном городе, куда сходить, что попробовать, купить, привезти И так далее в следующий мой приезд во Фракфурт !!! Спасибо большое Ольге и благодарность Трипстеру! С нетерпением ожидаю получение фотографий от Оли в ближайшее время !!!
14 декабря 2016
Ольге огромное спасибо! Фотографии супер! Очень дельные рекомендации по самостоятельным прогулкам

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