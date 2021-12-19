Все экскурсии и мероприятия во Франкфурт-на-Одере
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Франкфуртская карта
👣 Пешеходная
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Билет на автобус
€14.9
за 1 чел.
Франкфурт: автобус Hop-on Hop-off
👣 Пешеходная
🚌 Hop-on hop-off
🚌 На автобусе
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