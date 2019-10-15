Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Прокатитесь по Франкфурту на открытом 2-этажном автобусе
Полюбуйтесь прекрасной церковью Святого Павла
Посмотрите на знаменитый дом Гёте
Узнайте все об оживленном финансовом квартале Франкфурта
Загляните в неповторимый Пальмовый сад
Прогуляйтесь по Музейной набережной
Прокатитесь по району Альт-Заксенхаузен
Познакомьтесь со внушительной средневековой ратушей Рёмер
Полюбуйтесь знаменитым Зенкенбергским музеем
Отправляйтесь в обзорный тур по Франкфурту на комфортабельном 2-этажном автобусе. В хорошую погоду крыша на втором этаже остается открытой, позволяя лучше разглядеть прекрасные здания и парки города.
Откройте для себя этот оживленный деловой центр с другой стороны благодаря комментариям аудиогида, доступным на десяти языках. Вы сможете садиться или высаживаться из автобуса на любых остановках маршрута, расположенных в самых интересных местах города. Узнайте о самых главных достопримечательностях Франкфурта из автобуса или прогуляйтесь по самым живописным уголкам города самостоятельно. У вас будет возможность прокатиться по деловому центру города (тур Express) или вдоль зданий, создающих знаменитые очертания Франкфурта (тур Skyline).
Остановки:
церковь Святого Павла, Рёмер, дом Гёте, Майнтауэр, Старая опера, Пальмовый сад, Зенкенбергский музей, Ярмарка, Главный вокзал, Музейная набережная, Железный мост, Альт-Заксенхаузен, набережная Унтермайнкай, набережная Майнкай, зоопарк, Гауптвахта.
С hop-on hop-off билетом на день вы можете сесть в автобус или сойти на любой остановке, когда пожелаете.
Ответы на вопросы
Что входит
Билет на автобусный тур по системе hop-on hop-off Skyline и/или Express (в зависимости от забронированной опции)
Аудиокомментарии на разных языках
Что не входит
Дополнительный транспорт
Личные расходы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе на автобусе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Что взять с собой
Медицинская маска
Важная информация
Тур Express:
Продолжительность маршрута — час
Ежедневные рейсы: 10:00–17:00
Отправления каждые 30 минут
Тур Skyline:
Ежедневные рейсы: 10:30* / 12:30 / 14:30 / 16:30*
По вторникам, средам и четвергам рейсы отправляются только в 10:00, 12:30, 14:30 и 17:00
Билет действителен 24 часа и позволяет вам садиться и высаживаться из автобуса в любое время
Оба тура доступны по отдельности. Тур Skyline включает в себя тур Express
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 552 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
241
4
152
3
94
2
47
1
18
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
Аноним
15 окт 2019
(Германия)
Когда погода была отличной, мы впервые получили хороший обзор 1-часовой экскурсии по городу («Экспресс-тур по городу») на двухэтажном кабриолете и получили основную информацию о достопримечательностях и некоторых местных обычаях. Отлично! Поскольку мы забронировали несколько более дорогой комбинированный билет ("Hop-On / Hop-Off Skyline" -> вы также можете использовать экспресс-тур), мы по-прежнему использовали тур Hop-On / Hop-Off, добраться из А в Б - для нас это было практично (вне высокого сезона).
L
Lydia
21 ноя 2017
(Германия)
Автобусный тур и аудиогид были отличными. Несколько вещей, которые можно улучшить: - Избежать обмена билетов на билеты туроператора. - Карта с автобусными остановками также может быть предоставлена онлайн. - Было бы здорово, если бы была возможность купить входной билет в MainTower заранее, чтобы вход был без проблем. - Предоставление точного времени прибытия следующего автобуса может быть удобно для экономии времени.
M
Mohammed
1 июля 2017
(Словакия)
Большой опыт, вы можете использовать его как такси во Франкфурте, чтобы прыгать из одного района в другой, билет действителен в течение 24 часов, и это здорово, вы можете прыгать и прыгать так долго, как вы хотите, и я бы предложил оплатить 3 евро дополнительно, чтобы получить другую линию, а также.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Франкфурта