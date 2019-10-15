Отправляйтесь в обзорный тур по Франкфурту на комфортабельном 2-этажном автобусе. В хорошую погоду крыша на втором этаже остается открытой, позволяя лучше разглядеть прекрасные здания и парки города.

Откройте для себя этот оживленный деловой центр с другой стороны благодаря комментариям аудиогида, доступным на десяти языках. Вы сможете садиться или высаживаться из автобуса на любых остановках маршрута, расположенных в самых интересных местах города. Узнайте о самых главных достопримечательностях Франкфурта из автобуса или прогуляйтесь по самым живописным уголкам города самостоятельно. У вас будет возможность прокатиться по деловому центру города (тур Express) или вдоль зданий, создающих знаменитые очертания Франкфурта (тур Skyline).

Остановки: