Гид S. проводит ещё 3 экскурсии

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Штутгарт: зимняя сказка

Гид S.
Гид S. – Гид из Франкфурта
Штутгарт: зимняя сказка
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €118 за человека

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Штутгарт: зимняя сказка
Штутгарт: зимняя сказка
Данная экскурсия ⛳ охватывает центр Штутгарта, расположенный среди живописных холмов. Вы сможете узнать много интересного не только из истории 📖, но и из современной жизни города. От первоистоков до современности.
Мы увидим дворцовую площадь с ее и потрясающими шедеврами архитектуры: Старым и Новым дворцами, королевским торговым рынком, юбилейной колонной, увенчанной скульптурой богини согласия Конкордией, музеем искусств, выстроенном в форме стеклянного куба. Насладимся средневековой атмосферой на площади Шиллера. Заглянем в главный протестантский храм города — Монастырскую церковь ⛪. Мы пройдемся по главной пешеходной артерии Штутгарта — Королевской улице, богатой многочисленными магазинами ведущих мировых марок. Сделаем маленький привал в королевском парке 🌳, где расположены государтсвенная опера и земельный парламент. И это, конечно, не весь список достопримечательностей 🏛️ и мест, которые нам предстоит посетить.
Я постараюсь учесть все Ваши пожелания и сделать пребывание в этих краях ярким воспоминанием в Вашей жизни.
Начало и место завершения
🚩 Frankfurt
Штутгарт: зимняя сказка

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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