Гид S. проводит ещё 3 экскурсии

Данная экскурсия ⛳ охватывает центр Штутгарта, расположенный среди живописных холмов. Вы сможете узнать много интересного не только из истории 📖, но и из современной жизни города. От первоистоков до современности.

Мы увидим дворцовую площадь с ее и потрясающими шедеврами архитектуры: Старым и Новым дворцами, королевским торговым рынком, юбилейной колонной, увенчанной скульптурой богини согласия Конкордией, музеем искусств, выстроенном в форме стеклянного куба. Насладимся средневековой атмосферой на площади Шиллера. Заглянем в главный протестантский храм города — Монастырскую церковь ⛪. Мы пройдемся по главной пешеходной артерии Штутгарта — Королевской улице, богатой многочисленными магазинами ведущих мировых марок. Сделаем маленький привал в королевском парке 🌳, где расположены государтсвенная опера и земельный парламент. И это, конечно, не весь список достопримечательностей 🏛️ и мест, которые нам предстоит посетить.

Я постараюсь учесть все Ваши пожелания и сделать пребывание в этих краях ярким воспоминанием в Вашей жизни.