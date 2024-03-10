2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Кирпичная музыка Гамбурга: от Шпайхерштадта до Хафен-Сити
Погрузитесь в уникальную атмосферу Гамбурга, пройдя по кирпичным каньонам Шпайхерштадта и современному Хафен-Сити
Начало: Около станции метро Meßberg
7 авг в 08:30
28 авг в 08:30
€150 за всё до 2 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Кулинарное приключение в Гамбурге: гастрономическое путешествие
Погрузитесь в мир гамбургских вкусов с эксклюзивной экскурсией. Дегустации, истории и уникальные впечатления ждут вас
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
€270 за всё до 5 чел.
1 час
Водная прогулка
Экскурсия на кораблике по портовой гавани и каналам Гамбурга
Приглашаем на незабываемую прогулку по водам Гамбурга, где каждый уголок города раскрывается с новой стороны
Завтра в 11:00
15 авг в 11:00
€134 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна10 марта 2024Катя - гид юный, обаятельный и очаровательный - очень тщательно подготовилась к нашей прогулке: были учтены все гастрономические предпочтения экскурсантов,
- ЕЕлена8 октября 2023Нам очень понравилась экскурсия с Екатериной, было вкусно и познавательно, идеальное сочетание, рекомендую
- ССемен20 сентября 2023Мы взыскательные туристы, много видели и слышали всяких гидов. Часто встречаем экскурсоводов, которые работают честно, но скучно. С Ириной Хесс очень
- LLea7 октября 2022Экскурсия очень понравилась. Отлично спланирована. Масса интересной информации об истории строительства складских и офисных помещений в районах, прилегающих к порту
- ССергей13 сентября 2022Провели прекрасную экскурсию с Ириной. Полный восторг! Легко, информативно, красиво. Она - лучший гид в Гамбурге. Жаль, что не смогли забронировать с Ириной больше прогулок, на наши даты все было забронировано…
- ООксана16 августа 2021Побывали на экскурсии с Ириной. Супер содержательный и интересный рассказ о жизни Гамбурга, много запоминающихся исторических фактов, разнообразнейшие истории быта, культуры этого интересней шего города. Очень рекомендуем!
- OOxana2 марта 2017Прогулка по гавани была хорошим дополнением к нашей пешеходной прогулке по Гамбургу. Мы узнали много нового и интересного. И в
- ГГалина5 января 2017У Ирины прекрасная информационная подготовка - теперь мы гораздо лучше понимаем устройство современного порта. a must-see в Гамбурге.
Ответы на вопросы от путешественников по Гамбургу в категории «Что ещё посмотреть»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гамбурге
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Гамбургу в августе 2024
Сейчас в Гамбурге в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 134 до 270. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Гамбурге (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Что ещё посмотреть», 9 ⭐ отзывов, цены от €134. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь