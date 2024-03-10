Что ещё посмотреть – экскурсии в Гамбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Гамбурге на русском языке, цены от €134. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Кирпичная музыка Гамбурга
Пешая
4 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Кирпичная музыка Гамбурга: от Шпайхерштадта до Хафен-Сити
Погрузитесь в уникальную атмосферу Гамбурга, пройдя по кирпичным каньонам Шпайхерштадта и современному Хафен-Сити
Начало: Около станции метро Meßberg
7 авг в 08:30
28 авг в 08:30
150 за всё до 2 чел.
Вкус Гамбурга: кулинарное приключение на берегах Эльбы
Пешая
2 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Кулинарное приключение в Гамбурге: гастрономическое путешествие
Погрузитесь в мир гамбургских вкусов с эксклюзивной экскурсией. Дегустации, истории и уникальные впечатления ждут вас
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
270 за всё до 5 чел.
Прогулка на кораблике по портовой гавани и каналам
3 отзыва
1 час
Водная прогулка
Экскурсия на кораблике по портовой гавани и каналам Гамбурга
Приглашаем на незабываемую прогулку по водам Гамбурга, где каждый уголок города раскрывается с новой стороны
Завтра в 11:00
15 авг в 11:00
134 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    10 марта 2024
    Вкус Гамбурга: кулинарное приключение на берегах Эльбы
    Катя - гид юный, обаятельный и очаровательный - очень тщательно подготовилась к нашей прогулке: были учтены все гастрономические предпочтения экскурсантов,
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    заказаны лучшие столики, а одно из заведений - ресторанчик на живописном кораблике-маяке - даже открылся для нас на полчаса раньше обычного времени по просьбе нашего дорогого гида. Неспешно погуляли по городу и по порту, купили вкусные подарки домочадцам, попробовали традиционные гамбургские деликатесы. Отличная прогулка для гурманов.

  • Е
    Елена
    8 октября 2023
    Вкус Гамбурга: кулинарное приключение на берегах Эльбы
    Нам очень понравилась экскурсия с Екатериной, было вкусно и познавательно, идеальное сочетание, рекомендую
  • С
    Семен
    20 сентября 2023
    Кирпичная музыка Гамбурга
    Мы взыскательные туристы, много видели и слышали всяких гидов. Часто встречаем экскурсоводов, которые работают честно, но скучно. С Ириной Хесс очень
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    повезло. Рассказ яркий, эмоциональный, с элементами неожиданности, с вопросами и небинарными вариантами ответов. Благодаря ей, Гамбург открылся нам с новой стороны, Выражаем ей благодарность за такую увлекательную экскурсию.

  • L
    Lea
    7 октября 2022
    Кирпичная музыка Гамбурга
    Экскурсия очень понравилась. Отлично спланирована. Масса интересной информации об истории строительства складских и офисных помещений в районах, прилегающих к порту
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    Гамбурга. Информация эта передана очень живо, компактно, с любовью и интересом к объекту рассмотрения. Грамотная образная речь, огромное личное обаяние и интеллигентность Ирины производят очень сильное и приятное впечатление. Экскурсия способна возбудить подлинный интерес к такой, казалось бы, прозаической теме, как промышленная и конторская архитектура. Может быть рекомендована для самого широкого круга людей, желающих увидеть необычное в обыденном и просто насладиться общением с интересным творческим человеком.

  • С
    Сергей
    13 сентября 2022
    Кирпичная музыка Гамбурга
    Провели прекрасную экскурсию с Ириной. Полный восторг! Легко, информативно, красиво. Она - лучший гид в Гамбурге. Жаль, что не смогли забронировать с Ириной больше прогулок, на наши даты все было забронировано…
    Провели прекрасную экскурсию с Ириной. Полный восторг! Легко, информативно, красиво. Она - лучший гид в ГамбургеПровели прекрасную экскурсию с Ириной. Полный восторг! Легко, информативно, красиво. Она - лучший гид в ГамбургеПровели прекрасную экскурсию с Ириной. Полный восторг! Легко, информативно, красиво. Она - лучший гид в Гамбурге
  • О
    Оксана
    16 августа 2021
    Прогулка на кораблике по портовой гавани и каналам
    Побывали на экскурсии с Ириной. Супер содержательный и интересный рассказ о жизни Гамбурга, много запоминающихся исторических фактов, разнообразнейшие истории быта, культуры этого интересней шего города. Очень рекомендуем!
  • O
    Oxana
    2 марта 2017
    Прогулка на кораблике по портовой гавани и каналам
    Прогулка по гавани была хорошим дополнением к нашей пешеходной прогулке по Гамбургу. Мы узнали много нового и интересного. И в
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    этой экскурсии Ирина учла наши потребности и ответила на все наши вопросы. 1 час пролетел так быстро, что мы даже не заметили. И несмотря на моросящий дождь, серое небо и ветер, нам очень понравилось.

  • Г
    Галина
    5 января 2017
    Прогулка на кораблике по портовой гавани и каналам
    У Ирины прекрасная информационная подготовка - теперь мы гораздо лучше понимаем устройство современного порта. a must-see в Гамбурге.

Ответы на вопросы от путешественников по Гамбургу в категории «Что ещё посмотреть»

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Сколько стоит экскурсия по Гамбургу в августе 2024
Сейчас в Гамбурге в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 134 до 270. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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