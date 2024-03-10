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Гамбурга. Информация эта передана очень живо, компактно, с любовью и интересом к объекту рассмотрения. Грамотная образная речь, огромное личное обаяние и интеллигентность Ирины производят очень сильное и приятное впечатление. Экскурсия способна возбудить подлинный интерес к такой, казалось бы, прозаической теме, как промышленная и конторская архитектура. Может быть рекомендована для самого широкого круга людей, желающих увидеть необычное в обыденном и просто насладиться общением с интересным творческим человеком.