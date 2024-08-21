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историю города не заученными фразами из учебников, а легко и непринужденно своими словами. После этой экскурсии моя дочь-подросток сказала: «Наконец-то было интересно и не было ощущения что я сижу в классе на уроке истории, а историчка грузит датами и пилит тебя взглядом»!!! Еще раз огромное спасибо! Настя-ты супер!