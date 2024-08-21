4 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Влюбиться в Гамбург: история, культура и фотографии за один день
Погрузитесь в атмосферу Гамбурга с индивидуальной фото-прогулкой. Исторические места, культурные сокровища и уникальные ракурсы ждут вас
Начало: У Ратуши
Сегодня в 10:00
Завтра в 17:00
€250 за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Гамбург: исследование города мостов, моряков, миллионеров
Погрузитесь в уникальную атмосферу Гамбурга, где каждый уголок рассказывает свою историю о свободе, традициях и культуре
23 сен в 08:00
25 сен в 08:00
€174 за всё до 10 чел.
1 час
Водная прогулка
Экскурсия на кораблике по портовой гавани и каналам Гамбурга
Приглашаем на незабываемую прогулку по водам Гамбурга, где каждый уголок города раскрывается с новой стороны
23 сен в 11:00
25 сен в 11:00
€134 за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Квартал развлечений, или Где повзрослели «Битлы»
Истории, сюрпризы и исторчиеские места «греховной мили» района Санкт Паули
23 сен в 18:00
25 сен в 18:00
€174 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена21 августа 2024Интересно, современно, объемно, со знанием темы и дат, не скучно, не банально,коммуникабельно, деликатно, ответственно, артистично. Нам очень понравилось! Спасибо
- ААлина12 августа 2024Ирина - замечательный гид и очень приятный человек! Были на экскурсии семьей, младшему 12 лет, интересно было всем! Очень информативно,
- ЮЮлия3 августа 2024Провели замечательный день с Настей. Спасибо огромное за восхитительно проведенное время. Было очень интересно, не скучно и познавательно! Настя рассказывала
- ББорис24 июля 2024Коротко. Великолепно!!!!
- ММария7 июля 2024Ирина - знаток Гамбурга и севера Германии. Рассказывает о городе с большой любовью и принятием его разных эпох в истории.
- ААндрей23 мая 2024Самые положительные впечатления от встречи с Ириной в Гамбурге: профессионально, доброжелательно, захватывающе интересно. Спасибо!
- ООксана16 августа 2021Побывали на экскурсии с Ириной. Супер содержательный и интересный рассказ о жизни Гамбурга, много запоминающихся исторических фактов, разнообразнейшие истории быта, культуры этого интересней шего города. Очень рекомендуем!
- OOxana2 марта 2017Прогулка по гавани была хорошим дополнением к нашей пешеходной прогулке по Гамбургу. Мы узнали много нового и интересного. И в
- ГГалина5 января 2017У Ирины прекрасная информационная подготовка - теперь мы гораздо лучше понимаем устройство современного порта. a must-see в Гамбурге.
Ответы на вопросы от путешественников по Гамбургу в категории «На Рождество»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гамбурге
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Сколько стоит экскурсия по Гамбургу в сентябре 2024
Сейчас в Гамбурге в категории "На Рождество" можно забронировать 4 экскурсии от 134 до 250. Туристы уже оставили гидам 79 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Гамбурге (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год на рождество, 79 ⭐ отзывов, цены от €134. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь