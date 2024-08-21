На Рождество – экскурсии в Гамбурге

Найдено 4 экскурсии в категории «На Рождество» в Гамбурге на русском языке, цены от €134. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Влюбиться в Гамбург за один день
Пешая
47 отзывов
4 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Влюбиться в Гамбург: история, культура и фотографии за один день
Погрузитесь в атмосферу Гамбурга с индивидуальной фото-прогулкой. Исторические места, культурные сокровища и уникальные ракурсы ждут вас
Начало: У Ратуши
Сегодня в 10:00
Завтра в 17:00
250 за всё до 5 чел.
Гамбург - город мостов, моряков и миллионеров
Пешая
25 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Гамбург: исследование города мостов, моряков, миллионеров
Погрузитесь в уникальную атмосферу Гамбурга, где каждый уголок рассказывает свою историю о свободе, традициях и культуре
23 сен в 08:00
25 сен в 08:00
174 за всё до 10 чел.
Прогулка на кораблике по портовой гавани и каналам
3 отзыва
1 час
Водная прогулка
Экскурсия на кораблике по портовой гавани и каналам Гамбурга
Приглашаем на незабываемую прогулку по водам Гамбурга, где каждый уголок города раскрывается с новой стороны
23 сен в 11:00
25 сен в 11:00
134 за всё до 5 чел.
Квартал развлечений, или Где повзрослели «Битлы»
Пешая
4 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Квартал развлечений, или Где повзрослели «Битлы»
Истории, сюрпризы и исторчиеские места «греховной мили» района Санкт Паули
23 сен в 18:00
25 сен в 18:00
174 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    21 августа 2024
    Влюбиться в Гамбург за один день
    Интересно, современно, объемно, со знанием темы и дат, не скучно, не банально,коммуникабельно, деликатно, ответственно, артистично. Нам очень понравилось! Спасибо
  • А
    Алина
    12 августа 2024
    Гамбург - город мостов, моряков и миллионеров
    Ирина - замечательный гид и очень приятный человек! Были на экскурсии семьей, младшему 12 лет, интересно было всем! Очень информативно,
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    получили представление и об истории, и о современности, а также полезные сведения о том, где покушать и что еще посмотреть. Никто не устал, маршрут отлично спланирован. Всем рекомендуем! Ирине всего наилучшего!

  • Ю
    Юлия
    3 августа 2024
    Влюбиться в Гамбург за один день
    Провели замечательный день с Настей. Спасибо огромное за восхитительно проведенное время. Было очень интересно, не скучно и познавательно! Настя рассказывала
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    историю города не заученными фразами из учебников, а легко и непринужденно своими словами. После этой экскурсии моя дочь-подросток сказала: «Наконец-то было интересно и не было ощущения что я сижу в классе на уроке истории, а историчка грузит датами и пилит тебя взглядом»!!! Еще раз огромное спасибо! Настя-ты супер!

  • Б
    Борис
    24 июля 2024
    Влюбиться в Гамбург за один день
    Коротко. Великолепно!!!!
  • М
    Мария
    7 июля 2024
    Гамбург - город мостов, моряков и миллионеров
    Ирина - знаток Гамбурга и севера Германии. Рассказывает о городе с большой любовью и принятием его разных эпох в истории.
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    Очень приятный рассказчик с грамотной речью и интеллигентной манерой повествовании. Энциклопедический багаж знаний о Гамбурге - ни один вопрос не остался без ответа. От души рекомендую!

  • А
    Андрей
    23 мая 2024
    Гамбург - город мостов, моряков и миллионеров
    Самые положительные впечатления от встречи с Ириной в Гамбурге: профессионально, доброжелательно, захватывающе интересно. Спасибо!
  • О
    Оксана
    16 августа 2021
    Прогулка на кораблике по портовой гавани и каналам
    Побывали на экскурсии с Ириной. Супер содержательный и интересный рассказ о жизни Гамбурга, много запоминающихся исторических фактов, разнообразнейшие истории быта, культуры этого интересней шего города. Очень рекомендуем!
  • O
    Oxana
    2 марта 2017
    Прогулка на кораблике по портовой гавани и каналам
    Прогулка по гавани была хорошим дополнением к нашей пешеходной прогулке по Гамбургу. Мы узнали много нового и интересного. И в
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    этой экскурсии Ирина учла наши потребности и ответила на все наши вопросы. 1 час пролетел так быстро, что мы даже не заметили. И несмотря на моросящий дождь, серое небо и ветер, нам очень понравилось.

  • Г
    Галина
    5 января 2017
    Прогулка на кораблике по портовой гавани и каналам
    У Ирины прекрасная информационная подготовка - теперь мы гораздо лучше понимаем устройство современного порта. a must-see в Гамбурге.

Ответы на вопросы от путешественников по Гамбургу в категории «На Рождество»

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  3. Прогулка на кораблике по портовой гавани и каналам
  4. Квартал развлечений, или Где повзрослели «Битлы»
Сколько стоит экскурсия по Гамбургу в сентябре 2024
Сейчас в Гамбурге в категории "На Рождество" можно забронировать 4 экскурсии от 134 до 250. Туристы уже оставили гидам 79 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Гамбурге (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год на рождество, 79 ⭐ отзывов, цены от €134. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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