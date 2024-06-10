за всё до 4 чел.

€ 500 за всё до 4 чел.

Расписание: Каждый день

Погрузитесь в мир сказочной красоты Альтес Ланда: фахверковые дома, вкусная фермерская кухня и бесконечные сады ждут вас

за всё до 10 чел.

€ 250 за всё до 10 чел.

Расписание: По договоренности с гидом

Погрузитесь в атмосферу средневековья, насладитесь местным пивом и узнайте, почему соль - это белое золото Люнебурга

🚶 Пешая

Индивидуальная

6 часов

Мёльн и Ратцебург: живописное путешествие по герцогству Лауэнбург Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив Мёльн и Ратцебург. Откройте для себя истории Тиля Уленшпигеля и средневековые сокровища в однодневной экскурсии Начало: По желанию клиента

Расписание: В любой день и в любое время