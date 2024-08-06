3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Гамбургу
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Гастрономическое путешествие по Гамбургу: от рыбного базара до традиционных блюд
Погрузитесь в мир вкусов Гамбурга: от обзорной прогулки по центру до ужина в атмосферном ресторане
Начало: Место встречи по договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
€180 за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Любек: Путешествие в сердце Ганзы, от Ратуши до Голштинских ворот
Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя Любек: от величественных церквей до узких улочек и тайных двориков
Начало: Lubeck, Bahnhof 10
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Гамбургу в категории «Популярные экскурсии»
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Сколько стоит экскурсия по Гамбургу в августе 2024
Сейчас в Гамбурге в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 180. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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