4 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Влюбиться в Гамбург: история, культура и фотографии за один день
Погрузитесь в атмосферу Гамбурга с индивидуальной фото-прогулкой. Исторические места, культурные сокровища и уникальные ракурсы ждут вас
Начало: У Ратуши
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
€250 за всё до 5 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по эпохам Гамбурга
Погрузиться в историю многоликого города на обзорной экскурсии
Начало: Перед ратушей Гамбурга
Завтра в 09:00
8 авг в 08:30
€150 за всё до 2 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Гамбург: исследование города мостов, моряков, миллионеров
Погрузитесь в уникальную атмосферу Гамбурга, где каждый уголок рассказывает свою историю о свободе, традициях и культуре
6 авг в 08:00
15 авг в 08:00
€174 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия3 августа 2024Провели замечательный день с Настей. Спасибо огромное за восхитительно проведенное время. Было очень интересно, не скучно и познавательно! Настя рассказывала
- ББорис24 июля 2024Коротко. Великолепно!!!!
- ММария7 июля 2024Ирина - знаток Гамбурга и севера Германии. Рассказывает о городе с большой любовью и принятием его разных эпох в истории.
- ЮЮлия1 июля 2024Замечательная экскурсия! Супер позитивная Настя. Понравилось все - преподнесение информации, выбор локаций, максимальная заинтересованность в гостях. 4 часа пролетели как один миг. И да, мы влюбились в Гамбург! Настя, до новых встреч 🧡
- ААндрей23 мая 2024Самые положительные впечатления от встречи с Ириной в Гамбурге: профессионально, доброжелательно, захватывающе интересно. Спасибо!
- ААндрей8 апреля 2024Это была отличная экскурсия, полная интересных подробностей и юмора. Сами мы живём в Гамбурге, с нами был друг, который в Гамбурге впервые, и наши дети. Понравилось всем, даже детки были заинтересованы, за что Ирине отдельное спасибо!
- ДДина5 апреля 2024Я не любитель экскурсий, но мне очень понравилось: много интересной информации, продуманный маршрут, ну и главное - увлеченность Ирины своим делом: даже под дождем она поддерживала бодрый настрой всей нашей компании до самого конца прогулки!
- ААнна10 марта 2024Прекрасно подготовленная прогулка в хорошем темпе в сопровождении энергичного, интеллигентного и опытного гида. Широкий кругозор Ирины, грамотная речь, иллюстративные материалы в хорошем полиграфическом исполнении позволяют рекомендовать экскурсию придирчивым и требовательным экскурсантам.
- PPrinz3 ноября 2023Благодарим Ирину за замечательную экскурсию. Было всем интересно так, что не заметили, как прошло время. Рекомендуем всем!
Ответы на вопросы от путешественников по Гамбургу в категории «Все»
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Сколько стоит экскурсия по Гамбургу в августе 2024
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