Ю Юлия Влюбиться в Гамбург за один день читать дальше историю города не заученными фразами из учебников, а легко и непринужденно своими словами. После этой экскурсии моя дочь-подросток сказала: «Наконец-то было интересно и не было ощущения что я сижу в классе на уроке истории, а историчка грузит датами и пилит тебя взглядом»!!! Еще раз огромное спасибо! Настя-ты супер! Провели замечательный день с Настей. Спасибо огромное за восхитительно проведенное время. Было очень интересно, не скучно и познавательно! Настя рассказывала

Б Борис Влюбиться в Гамбург за один день Коротко. Великолепно!!!!

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Ю Юлия Влюбиться в Гамбург за один день Замечательная экскурсия! Супер позитивная Настя. Понравилось все - преподнесение информации, выбор локаций, максимальная заинтересованность в гостях. 4 часа пролетели как один миг. И да, мы влюбились в Гамбург! Настя, до новых встреч 🧡

А Андрей Гамбург - город мостов, моряков и миллионеров Самые положительные впечатления от встречи с Ириной в Гамбурге: профессионально, доброжелательно, захватывающе интересно. Спасибо!

А Андрей Прогулка по эпохам Гамбурга Это была отличная экскурсия, полная интересных подробностей и юмора. Сами мы живём в Гамбурге, с нами был друг, который в Гамбурге впервые, и наши дети. Понравилось всем, даже детки были заинтересованы, за что Ирине отдельное спасибо!

Д Дина Прогулка по эпохам Гамбурга Я не любитель экскурсий, но мне очень понравилось: много интересной информации, продуманный маршрут, ну и главное - увлеченность Ирины своим делом: даже под дождем она поддерживала бодрый настрой всей нашей компании до самого конца прогулки!

А Анна Прогулка по эпохам Гамбурга Прекрасно подготовленная прогулка в хорошем темпе в сопровождении энергичного, интеллигентного и опытного гида. Широкий кругозор Ирины, грамотная речь, иллюстративные материалы в хорошем полиграфическом исполнении позволяют рекомендовать экскурсию придирчивым и требовательным экскурсантам.