Дима и Настя проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Все краски Гамбурга

Вы увидите огни вечерней «Мили греха» из панорамных окон бара на крыше современного небоскреба и попробуете авторские напитки лучших барменов города. Узнаете, какой популярный коктейль изобрели в Гамбурге и какие трактиры стали съемочной площадкой для всемирно известных режиссеров. А еще побываете на площади имени ливерпульской четверки и увидите рок-клуб, где работали Битлз полвека назад.

Гамбург в свете красных фонарей

Вы погрузитесь в пестрый и колоритный мир «трэша и гламура» и узнаете, как работницам секс-индустрии удается соседствовать со старейшим полицейским участком города. Заглянете в окна в переулке «Красных фонарей», потанцуете в секретном баре без вывески и узнаете, как проводят ночи гамбургские любители тусовок.