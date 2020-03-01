Дима и Настя проводит ещё 1 экскурсию

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  3. Бар-тур по «кварталу красных фонарей» Репербан

Неформальная веселая прогулка по самому злачному району города

Дима и Настя
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Дима и Настя – ваш гид
Как только ни называют Гамбург любители потусоваться: «младший брат Амстердама», «внебрачное дитя Берлина и Лас-Вегаса».

И все благодаря многовековой истории легендарного Репербана — проспекта баров и развлечений, насыщенного контрастами и увлекательными историями.

Вы посетите его самые колоритные места и станете частью невероятного ночного приключения!
120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Встреча в районе метро St.Pauli
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Бар-тур по «кварталу красных фонарей» Репербан
Бар-тур по «кварталу красных фонарей» Репербан

Что вас ожидает

Все краски Гамбурга
Вы увидите огни вечерней «Мили греха» из панорамных окон бара на крыше современного небоскреба и попробуете авторские напитки лучших барменов города. Узнаете, какой популярный коктейль изобрели в Гамбурге и какие трактиры стали съемочной площадкой для всемирно известных режиссеров. А еще побываете на площади имени ливерпульской четверки и увидите рок-клуб, где работали Битлз полвека назад.

Гамбург в свете красных фонарей
Вы погрузитесь в пестрый и колоритный мир «трэша и гламура» и узнаете, как работницам секс-индустрии удается соседствовать со старейшим полицейским участком города. Заглянете в окна в переулке «Красных фонарей», потанцуете в секретном баре без вывески и узнаете, как проводят ночи гамбургские любители тусовок.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходно-танцевальная, надевайте удобную обувь
  • В стоимость экскурсии включен только первый напиток
  • Маршрут и формат баров мы выбираем по вашему вкусу: от дешевых, но искренних мест с танцами на улице до роскошных заведений
Бар-тур по «кварталу красных фонарей» Репербан
Бар-тур по «кварталу красных фонарей» Репербан
Бар-тур по «кварталу красных фонарей» Репербан
Бар-тур по «кварталу красных фонарей» Репербан
Бар-тур по «кварталу красных фонарей» Репербан
Бар-тур по «кварталу красных фонарей» Репербан
Бар-тур по «кварталу красных фонарей» Репербан

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро St.Pauli.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дима и Настя
Дима и Настя
Всем привет, мы Дима и Настя! Почти полжизни в Гамбурге дают нам право называть себя настоящими местными жителями и делиться с вами личным опытом знакомства и любви с городом, удивляющим и восхищающим ежедневно. Будьте готовы и вы влюбиться и потерять голову: Гамбург — это навсегда!
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Дима и Настя проводит ещё 1 экскурсию

Влюбиться в Гамбург за один день!Влюбиться в Гамбург за один день!Влюбиться в Гамбург за один день!
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Раскрыть секреты исторического и современного города в компании журналиста и фотографа
Гамбург — самый яркий и недооцененный путешественниками город Германии. Мы перескажем его «толстую средневековую книгу великих имен и событий» в стиле легкой приключенческой комедии с гастрономическими акцентами, покажем интересные и фотогеничные места и выдадим все городские секреты!

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Квартал развлечений, или где повзрослели «Битлы»Квартал развлечений, или где повзрослели «Битлы»Квартал развлечений, или где повзрослели «Битлы»
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Истории, сюрпризы и исторчиеские места «греховной мили» района Санкт Паули
Находясь в Гамбурге, нельзя оставить без внимания его «греховную милю» в районе Санкт Паули, а именно известную на весь мир улицу Реепербан — главную улицу квартала красных фонарей. Туристы со всего земного шара приезжают сюда, чтобы от души развлечься. Во время двухчасовой экскурсии по Реепербану и прилегающим к нему узким улочкам вас ожидает много сюрпризов и интересной информации.

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