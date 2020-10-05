Во время обзорной автобусной экскурсии по маршруту А вы сможете увидеть ключевые места Гамбурга: Шпайхерштадт («город складов») и район порта, а также крупнейшие торговые улицы! Полюбуйтесь прекрасными виллами в Харвестехуде, озером Внешний Альстер, ратушей, несколькими музеями, знаменитой улицей Репербан и портом.

С этим однодневным hop-on hop-off билетом вы можете садиться в автобус и сходить на любой из 29 остановок. На всех красных двухэтажных автобусах вас будут сопровождать гиды.

В вашем распоряжении аудиогид с наушниками, управляемый с помощью GPS, на 10 языках: русском, английском, французском, итальянском, испанском, датском, японском, китайском и арабском. Устройтесь в кресле поудобнее и насладитесь панорамным видом. В хорошую погоду на верхней площадке открывают крышу!