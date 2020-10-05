Гамбург: автобусный hop-on hop-off тур, линия A

Полюбуйтесь лучшими местами Гамбурга во время 1-дневного hop-on hop-off тура

4.6
1328 отзывов
Билет на автобус
Полюбуйтесь лучшими местами Гамбурга во время 1-дневного hop-on hop-off тура.

Прокатитесь на двухэтажном автобусе, выходя на любых из 29 остановок маршрута А для дальнейшего осмотра.

Познакомьтесь с «городом складов», Хафен-сити, Репербаном и т. д.
Гамбург: автобусный hop-on hop-off тур, линия A
Гамбург: автобусный hop-on hop-off тур, линия A
Гамбург: автобусный hop-on hop-off тур, линия A
Гамбург: автобусный hop-on hop-off тур, линия A
Гамбург: автобусный hop-on hop-off тур, линия A

Что вы увидите 🤩

  • Пирс Санкт-Паули
  • Юнгфернштиг
  • Ратушная площадь, Гамбург
  • Церковь Святого Михаила, Гамбург
  • Шпайхерштадт
  • Порт Гамбурга
  • Генземаркт
  • Хафен-сити
  • Гамбургская ратуша
  • Санкт-Паули
  • Озеро Альстер
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Полюбуйтесь интереснейшими достопримечательностями Гамбурга из окон двухэтажного автобуса
  2. Оцените аудиокомментарий на 10 языках
  3. Осмотрите гавань и великолепные виллы на берегах озера Альстер
  4. Ознакомьтесь с улицей Репербан, скандально известным кварталом красных фонарей
  5. Посетите знаменитые исторические портовые склады и новый район Хафен-сити (HafenCity)
Во время обзорной автобусной экскурсии по маршруту А вы сможете увидеть ключевые места Гамбурга: Шпайхерштадт («город складов») и район порта, а также крупнейшие торговые улицы! Полюбуйтесь прекрасными виллами в Харвестехуде, озером Внешний Альстер, ратушей, несколькими музеями, знаменитой улицей Репербан и портом.
С этим однодневным hop-on hop-off билетом вы можете садиться в автобус и сходить на любой из 29 остановок. На всех красных двухэтажных автобусах вас будут сопровождать гиды.
В вашем распоряжении аудиогид с наушниками, управляемый с помощью GPS, на 10 языках: русском, английском, французском, итальянском, испанском, датском, японском, китайском и арабском. Устройтесь в кресле поудобнее и насладитесь панорамным видом. В хорошую погоду на верхней площадке открывают крышу!

Ответы на вопросы

Что входит
  • 1-дневный билет на автобусный тур по достопримечательностям
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Личные расходы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе на автобусе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Вход: Главный вокзал/Kirchenallee & St. Pauli Landungsbrücken 1-2
  • (или начните экскурсию с любой из оставшихся 27 остановок линии А)
  • Продолжительность без выхода на остановках: 1,5 часа
  • На маршруте А экскурсии проводятся лицензированными гидами вживую на немецком языке. (Кроме того, в некоторых автобусах есть аудиогид с наушниками, управляемый с помощью GPS, на следующих языках: русском, английском, французском, итальянском, испанском, датском, японском, китайском и арабском. Наушники предоставляются на борту бесплатно)
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • You must present either proof of full vaccination, proof of a Covid-19 infection in the past 6 months, or a negative test taken no more than 24 hours before the activity starts
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 1328 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
902
4
298
3
93
2
19
1
16
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
A
5 окт 2020
(Германия)
Это была хорошая экскурсия, где вы можете узнать много нового о Гамбурге … если вы понимаете немецкий язык:) Презентация на немецком языке была очень громкой на заднем плане, которая перекрывала звук гида в наших наушниках. Так что практически, если вы не понимаете немецкий язык, вы все равно ничего не получите от наушников. Мы уже участвовали в других турах по Европе и впервые столкнулись с этой проблемой. Обычно у каждого человека были свои наушники с выбранным языком, независимо от страны, в которой проводится тур. Это было иначе. Но кроме этого, тур прошел нормально, и я рекомендую его, если вы приехали сюда ненадолго, потому что в Гамбурге есть много красивых мест, которые стоит увидеть:)
W
10 июня 2019
(Германия)
Персонал в автобусе сказал мне, что я не могу использовать мобильный билет. Если я путешествую, где я должен найти принтер для печати билетов? Это сильно отговаривает людей покупать онлайн. Был еще один оператор, который позволил мне сесть на автобус и доехать до центрального вокзала, чтобы перевести мой билет в бумажную форму. Это такая неприятность. Следовательно, почему я дал ему минус 1 звезду. Позже я также узнал, что покупать лично дешевле, чем онлайн. Это очень обескураживает меня снова покупать онлайн для этого тура. Несмотря на это, ходить по городу было хорошо. Я хотел бы сделать это в первый день, когда я был здесь, чтобы я знал, что вокруг города, чтобы исследовать дальше. Так как я сделал это на полпути, я уже пошел в несколько мест, в которых останавливался автобус. Это было не так привлекательно. В целом, отличный способ увидеть город
A
13 дек 2018
(США)
Автобусы Hop On Hop Off - это всегда отличный способ увидеть город. Мне очень понравилась эта поездка, так как я заранее провел небольшое исследование Гамбурга. Гиду на борту было что сказать, но, к сожалению, если вы не говорите по-немецки, это ничего не значит для вас. Информация о наушниках очень плохая. В основном музыка, она может сказать вам, где вы находитесь, но информация очень скудная. Это должно быть обновлено, чтобы включать немного о каждой остановке, взгляде или даже немного исторической информации время от времени.

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