Центральный вокзал Гамбурга (по стороне Kirchenallee)
Spitalerstraße
Alsterufer
Мечеть на Schöne Aussicht
Ресторан Alsterperle на Schöne Aussicht
Гамбургская ратуша
Rödingsmarkt
Церковь Святого Михаила
Остановки Davidstraße или Репербан
Рыбный рынок на Hafenstraße
Пирс Санкт-Паули
Auf dem Sande в районе Шпайхерштадт
Терраса Марко Поло в районе Хафенсити
Садитесь на hop-on hop-off автобус и отправляйтесь за впечатлениями в тур по Гамбургу. С билетом на день вы сможете выходить на любой из 14 остановок и исследовать знаменитые достопримечательности 🏛️ в удобном для вас темпе. Кроме того, можно просто оставаться в автобусе 🚌 и слушать интересные рассказы экскурсовода на английском или немецком языках. Информация также доступна на русском языке с помощью фантастически удобного аудиогида.
Начните тур с центрального железнодорожного вокзала Гамбурга и полюбуйтесь видом на реку Альстер во время поездки. Оцените Гамбургскую ратушу и прекрасную церковь ⛪ Святого Михаила.
Прокатитесь вдоль Hafenstraße, где находится знаменитый рыбный рынок, и откройте для себя пирс Санкт-Паули. Полюбуйтесь на исторические склады района Шпайхерштадт, который серьезно отличается от современного района Хафенсити.
Автобусные остановки:
Центральный вокзал Гамбурга (по стороне Kirchenallee)
Spitalerstraße
Alsterufer
Мечеть на Schöne Aussicht
Ресторан Alsterperle на Schöne Aussicht
Гамбургская ратуша
Rödingsmarkt
Церковь Святого Михаила
Остановки Davidstraße или Репербан
Рыбный рынок на Hafenstraße
Пирс Санкт-Паули
Auf dem Sande в районе Шпайхерштадт
Терраса Марко Поло в районе Хафенсити
Центральный вокзал Гамбурга (по стороне улицы с магазинами Spitalerstraße)
Время отправления:
С апреля по октябрь:
От центрального вокзала Гамбурга по стороне Kirchenallee.
Каждые 30 минут в промежутке с 9:30 до 17:00.
С ноября по март:
От центрального вокзала Гамбурга по стороне Kirchenallee.
С понедельника по четверг: каждый час в промежутке с 10:00 до 16:00.
С пятницы по воскресенье: каждые 30 минут в промежутке с 9:30 до 16:00.
Вы также можете сесть или выйти из автобуса на любой другой остановке.
Продолжительность тура: 90 минут.
Что входит
24-часовой билет на hop-on hop-off автобус
наушники для аудиогида (на русском языке)
услуги гида (на английском и немецком языках)
бесплатный проезд для детей до 14 лет
Что не входит
личные расходы
входные билеты на достопримечательности
Начало
🚩 Hamburg Central Station / Kirchenallee – Gate 5
Место завершения
🏁 Любая остановка по маршруту
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.