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Гамбург: автобусный hop-on hop-off тур на 1 день

GetYourGuide
GetYourGuide – Гид из Гамбурга
Познакомьтесь с Гамбургом благодаря билету на автобус hop-on hop-off.

Садитесь и выходите на любой остановке и оцените достопримечательности 🏛️ в удобном для вас темпе.

Осмотрите Гамбургскую ратушу, церковь ⛪ Святого Михаила, а также районы Шпайхерштадт и Хафенсити.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 24 часа
  • 👫 Для 1-25 человек

  • €21 за экскурсию

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Гамбург: автобусный hop-on hop-off тур на 1 день
Гамбург: автобусный hop-on hop-off тур на 1 день

Что вы увидите

  • Центральный вокзал Гамбурга (по стороне Kirchenallee)
  • Spitalerstraße
  • Alsterufer
  • Мечеть на Schöne Aussicht
  • Ресторан Alsterperle на Schöne Aussicht
  • Гамбургская ратуша
  • Rödingsmarkt
  • Церковь Святого Михаила
  • Остановки Davidstraße или Репербан
  • Рыбный рынок на Hafenstraße
  • Пирс Санкт-Паули
  • Auf dem Sande в районе Шпайхерштадт
  • Терраса Марко Поло в районе Хафенсити
Садитесь на hop-on hop-off автобус и отправляйтесь за впечатлениями в тур по Гамбургу. С билетом на день вы сможете выходить на любой из 14 остановок и исследовать знаменитые достопримечательности 🏛️ в удобном для вас темпе. Кроме того, можно просто оставаться в автобусе 🚌 и слушать интересные рассказы экскурсовода на английском или немецком языках. Информация также доступна на русском языке с помощью фантастически удобного аудиогида.
Начните тур с центрального железнодорожного вокзала Гамбурга и полюбуйтесь видом на реку Альстер во время поездки. Оцените Гамбургскую ратушу и прекрасную церковь ⛪ Святого Михаила.
Прокатитесь вдоль Hafenstraße, где находится знаменитый рыбный рынок, и откройте для себя пирс Санкт-Паули. Полюбуйтесь на исторические склады района Шпайхерштадт, который серьезно отличается от современного района Хафенсити.

Автобусные остановки:

  • Центральный вокзал Гамбурга (по стороне Kirchenallee)
  • Spitalerstraße
  • Alsterufer
  • Мечеть на Schöne Aussicht
  • Ресторан Alsterperle на Schöne Aussicht
  • Гамбургская ратуша
  • Rödingsmarkt
  • Церковь Святого Михаила
  • Остановки Davidstraße или Репербан
  • Рыбный рынок на Hafenstraße
  • Пирс Санкт-Паули
  • Auf dem Sande в районе Шпайхерштадт
  • Терраса Марко Поло в районе Хафенсити
  • Центральный вокзал Гамбурга (по стороне улицы с магазинами Spitalerstraße)

Время отправления:

    С апреля по октябрь:

    • От центрального вокзала Гамбурга по стороне Kirchenallee.
    • Каждые 30 минут в промежутке с 9:30 до 17:00.

    С ноября по март:

    • От центрального вокзала Гамбурга по стороне Kirchenallee.
    • С понедельника по четверг: каждый час в промежутке с 10:00 до 16:00.
    • С пятницы по воскресенье: каждые 30 минут в промежутке с 9:30 до 16:00.
    • Вы также можете сесть или выйти из автобуса на любой другой остановке.
    • Продолжительность тура: 90 минут.
    Что входит
    • 24-часовой билет на hop-on hop-off автобус
    • наушники для аудиогида (на русском языке)
    • услуги гида (на английском и немецком языках)
    • бесплатный проезд для детей до 14 лет
    Что не входит
    • личные расходы
    • входные билеты на достопримечательности
    Начало
    🚩 Hamburg Central Station / Kirchenallee – Gate 5
    Место завершения
    🏁 Любая остановка по маршруту
    Гамбург: автобусный hop-on hop-off тур на 1 день
    Гамбург: автобусный hop-on hop-off тур на 1 день

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    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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