Садитесь на hop-on hop-off автобус и отправляйтесь за впечатлениями в тур по Гамбургу. С билетом на день вы сможете выходить на любой из 14 остановок и исследовать знаменитые достопримечательности 🏛️ в удобном для вас темпе. Кроме того, можно просто оставаться в автобусе 🚌 и слушать интересные рассказы экскурсовода на английском или немецком языках. Информация также доступна на русском языке с помощью фантастически удобного аудиогида.

Начните тур с центрального железнодорожного вокзала Гамбурга и полюбуйтесь видом на реку Альстер во время поездки. Оцените Гамбургскую ратушу и прекрасную церковь ⛪ Святого Михаила.

Прокатитесь вдоль Hafenstraße, где находится знаменитый рыбный рынок, и откройте для себя пирс Санкт-Паули. Полюбуйтесь на исторические склады района Шпайхерштадт, который серьезно отличается от современного района Хафенсити.

Автобусные остановки:

Центральный вокзал Гамбурга (по стороне Kirchenallee)

Spitalerstraße

Alsterufer

Мечеть на Schöne Aussicht

Ресторан Alsterperle на Schöne Aussicht

Гамбургская ратуша

Rödingsmarkt

Церковь Святого Михаила

Остановки Davidstraße или Репербан

Рыбный рынок на Hafenstraße

Пирс Санкт-Паули

Auf dem Sande в районе Шпайхерштадт

Терраса Марко Поло в районе Хафенсити

Центральный вокзал Гамбурга (по стороне улицы с магазинами Spitalerstraße)

Время отправления:

С апреля по октябрь:

От центрального вокзала Гамбурга по стороне Kirchenallee.

Каждые 30 минут в промежутке с 9:30 до 17:00.

С ноября по март: