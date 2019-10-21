Гамбург - город свободы и вольного ветра

Влюбиться в атмосферу легкого безумия и сумасшедших идей, фантастического драйва и вечного праздника

5
1 отзыв
Вы узнаете, как из признания альтернативы и готовности к диалогу родился современный Гамбург с его удивительными проектами и неравнодушными жителями.

Какой он, город миллионеров и неформалов, где роскошные отели строят в водонапорных башнях, серьги делают из скейтбордов, а «отец лебедей» — почетнейший статус? Об этом на авторской прогулке!
Гамбург - город свободы и вольного ветра
Гамбург - город свободы и вольного ветра
Гамбург - город свободы и вольного ветра
Гамбург - город свободы и вольного ветра
Гамбург - город свободы и вольного ветра
Гамбург - город свободы и вольного ветра
Гамбург - город свободы и вольного ветра
Гамбург - город свободы и вольного ветра
Гамбург - город свободы и вольного ветра
Гамбург - город свободы и вольного ветра
Гамбург - город свободы и вольного ветра
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Что вас ожидает

И все это Гамбург! Свободный и ганзейский!

Гамбург — город бизнес-элиты и солидной недвижимости, а еще неформалов и панков. В третьем по величине европейском порту с непрерывным потоком кораблей вы отыщете место для пасеки и портового меда. Я расскажу о поразительных идеях вроде отелей в портовых кранах и мебели из старых нефтяных бочек. Вы узнаете, как вписываются старые дома в общую архитектуру города, как соблюдается цветовой код и в чем секрет гармоничного сосуществования едва ли не полярных концепций.

Как город стал таким?

У первого порта вы узнаете, как все начиналось, а чуть позже — о периоде величия во времена Ганзейского союза и о том, какие привилегии позволили Гамбургу стать одним из богатейших городов той эпохи. Какие потрясения, удачи и ошибки случались в его жизни. Также вы побываете в одном из самых красивых и атмосферных кварталов — Speicherstadt. Здесь я расскажу о причинах появления крупнейшего складского комплекса в мире, долгом споре вольного Гамбурга со всей Германской империей и товарах, которые раньше сюда привозили.

Неординарный и передовой Гамбург

Я обязательно помогу разобраться в современной архитектуре и дизайне, удивительных инновациях и экологических проектах. Вы узнаете, как город борется с наводнениями и почему здесь больше мостов, чем в Амстердаме, Венеции и Лондоне. Кроме того, поговорим о таких неожиданных фактах, как статус существа, которое является священным для города не только в легендах и байках, но и на государственном уровне! И отдельно обсудим почетное звание «отца лебедей».

Непарадные страницы жизни и кофейная пауза

На одной из старейших улочек вам, возможно, покажется, что время остановилось, а с помощью крюков на фасадах вот-вот начнут грузить мешки с табаком и какао. Как раньше здесь жили люди и чем занимались? Кто становился пивоваром, в какие дни было разрешено варить хмельной напиток и кому продавать? Кто и как спас город от холеры, и какие хитроумные способы использовали для борьбы с напастями? На другой улочке речь пойдет о традиционной кухне и пивных супах на завтрак. И еще мы непременно сделаем остановку в старомодном, но очень уютном кафе с вкуснейшими десертами и отличным кофе.

Путешествие в атмосферу 19 века

На прогулке по самого старому и узкому пассажу с изящно оформленными в югендстиле потолками до роскошной городской Ратуши вы узнаете, как пожар полностью изменил представления местных жителей о городской среде и собственном доме. Для чего городу понадобилась арт-терапия и что за революцию в высоком искусстве логистики и организации офисных пространств устроили гамбургцы?

Амбициозный квартал Хафенсити

Еще 20 лет назад здесь находились старый порт и склады, теперь же вы встретите сплошь и рядом архитектурные шедевры, гениальную транспортную и социальную инфраструктуру, поющее метро и детские парки, лучшую концертную площадку и икону архитектурного стиля Германии — Elbphilharmonie. Узнаете, как жители Гамбурга принимают участие в строительстве собственного города. А при желании подниметесь на смотровую площадку и посмотрите «Хафенкино» — этим занимается каждый житель города без исключения:)

Гамбург и его жители

Конечно, мы будем говорить и о живущих здесь прекрасных и талантливых людях. Вы узнаете о двух братьях, придумавших главный городской аттракцион Гамбурга и задавших новую моду на интерактивные музеи миниатюр. А еще заглянете к полицейскому, который ушел в отставку и сейчас работает с художниками над дизайном сувениров ручной работы прямо в порту. После всех этих историй и встреч вы осознаете, как чутко прислушивается город к настроению жителей и как трепетно относятся жители к нему.

💫 Кроме того, вы побываете на прекрасном озере Альстер, в общественном саду в центре, в церкви святого Михаила и на лучшей смотровой города. И возможно, на Земле у вас станет одним любимым местом больше — а это ведь совсем немало.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет профессиональный гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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И
21 окт 2019
Отличная экскурсия, гид знает очень много тонкостей и фишек города. Подойдёт активным и любознательным туристам.

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