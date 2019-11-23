1 отзыв оставили туристы

Всё о Рождестве в Гамбурге! Вы попробуете традиционную кухню 🥧 Германии на рождественских ярмарках, зайдете в лютеранскую соборную церковь ⛪ и узнаете, кто подарил миру магию любимого праздника и какие традиции позаимствовали у немцев Россия и весь мир. А еще услышите, как развлекаются местные жители в Адвенту, период ожидания Рождества, попробуете разные сорта согревающих напитков и узнаете, где и когда лучше покупать подарки.
Подсказки местных жителей Мы с радостью поделимся личным опытом и раскроем секреты нашей подготовки к главному празднику года. Подскажем лучшие рождественские магазины, кафе и рестораны Гамбурга и поможем с яркими фотографиями для инстаграма. Составим вам теплую дружескую компанию и сделаем все, чтобы вы вспоминали этот день с удовольствием!
Организационные детали
Экскурсия проводится только в дни работы рождественских ярмарок: с 25 ноября по 23 декабря
Еда и напитки оплачиваются отдельно. Возьмите с собой наличные — большинство торговцев на рынках не принимает банковские карты.
Начало и место завершения
🚩 у метро Gansemarkt
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Всем привет, мы Дима и Настя! Почти полжизни в Гамбурге дают нам право называть себя настоящими местными жителями и делиться с вами личным опытом знакомства и любви с городом, удивляющим и восхищающим ежедневно. Будьте готовы и вы влюбиться и потерять голову: Гамбург — это навсегда!