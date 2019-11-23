1 отзыв оставили туристы

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Магия рождественского Гамбурга

Погрузиться в праздничную атмосферу уютного немецкого города и посетить лучшие местные ярмарки

5
1 отзыв
Дима и Настя
Дима и Настя – Гид из Гамбурга
В конце ноября Гамбург преображается: на улицах появляются мерцающие фонарики, елки, аромат глинтвейна и жареных каштанов.

Вы погуляете по самым красивым рождественским ярмаркам центра города и познакомитесь с зимними немецкими традициями и обычаями.
Задать вопросОбычно отвечает за 53 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €100 за экскурсию

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Магия рождественского Гамбурга
Магия рождественского Гамбурга

Что вас ожидает

Всё о Рождестве в Гамбурге!
Вы попробуете традиционную кухню 🥧 Германии на рождественских ярмарках, зайдете в лютеранскую соборную церковь ⛪ и узнаете, кто подарил миру магию любимого праздника и какие традиции позаимствовали у немцев Россия и весь мир. А еще услышите, как развлекаются местные жители в Адвенту, период ожидания Рождества, попробуете разные сорта согревающих напитков и узнаете, где и когда лучше покупать подарки.

Подсказки местных жителей
Мы с радостью поделимся личным опытом и раскроем секреты нашей подготовки к главному празднику года. Подскажем лучшие рождественские магазины, кафе и рестораны Гамбурга и поможем с яркими фотографиями для инстаграма. Составим вам теплую дружескую компанию и сделаем все, чтобы вы вспоминали этот день с удовольствием!

Организационные детали

  • Экскурсия проводится только в дни работы рождественских ярмарок: с 25 ноября по 23 декабря
  • Еда и напитки оплачиваются отдельно. Возьмите с собой наличные — большинство торговцев на рынках не принимает банковские карты.
Начало и место завершения
🚩 у метро Gansemarkt
Магия рождественского Гамбурга
Магия рождественского Гамбурга
Магия рождественского Гамбурга
Магия рождественского Гамбурга
Магия рождественского Гамбурга
Магия рождественского Гамбурга
Магия рождественского Гамбурга
Магия рождественского Гамбурга
Магия рождественского Гамбурга
Магия рождественского Гамбурга
Магия рождественского Гамбурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дима и Настя
Дима и Настя
Всем привет, мы Дима и Настя! Почти полжизни в Гамбурге дают нам право называть себя настоящими местными жителями и делиться с вами личным опытом знакомства и любви с городом, удивляющим и восхищающим ежедневно. Будьте готовы и вы влюбиться и потерять голову: Гамбург — это навсегда!
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1 отзыв оставили туристы

Константин
23 ноября 2019
Ребята - вы молодцы! Динамично, интересно, с юмором! Не шаблонов - и это самое интересное!

Дима и Настя проводит ещё 2 экскурсии

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