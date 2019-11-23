1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Всё о Рождестве в Гамбурге!

Вы попробуете традиционную кухню 🥧 Германии на рождественских ярмарках, зайдете в лютеранскую соборную церковь ⛪ и узнаете, кто подарил миру магию любимого праздника и какие традиции позаимствовали у немцев Россия и весь мир. А еще услышите, как развлекаются местные жители в Адвенту, период ожидания Рождества, попробуете разные сорта согревающих напитков и узнаете, где и когда лучше покупать подарки.

Подсказки местных жителей

Мы с радостью поделимся личным опытом и раскроем секреты нашей подготовки к главному празднику года. Подскажем лучшие рождественские магазины, кафе и рестораны Гамбурга и поможем с яркими фотографиями для инстаграма. Составим вам теплую дружескую компанию и сделаем все, чтобы вы вспоминали этот день с удовольствием!

Организационные детали