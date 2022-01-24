Международный морской музей

Раскройте захватывающую морскую историю Гамбурга и многое другое на 9 «корабельных палубах»

4.7
23 отзыва
В группе
Международный морской музей
Международный морской музей
Международный морской музей
Международный морской музей
Международный морской музей
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Отправляйтесь в путешествие по девяти палубам впечатляющего Международного морского музея. Познакомьтесь с пиратами, узнайте, как капитаны освоили навигацию, садитесь за руль корабля с помощью парусного симулятора и познакомьтесь с удивительным морским прошлым Гамбурга!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход в музей
Что не входит
  • Аудиогид (доступен на английском и немецком языках за дополнительную плату в размере € 3,50 на стойке регистрации)
  • Экскурсия с гидом
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Выберите дату при бронировании

Еще несколько похожих предложений в Гамбурге

Обзорная пешеходная экскурсия по Гамбургу
Индивидуально
для 5 чел.
5
2
160
за 1-5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Гамбургу
Гамбург - крупный мегаполис на севере Германии
Рыбный и ганзейский город Гамбург
В группе
до 20 чел.
58
за 1 чел.
Рыбный и ганзейский город Гамбург
👣 Пешеходные
Я приглашаю вас на историческо-гастрономическую экскурсию "Рыбный и ганзейский город Гамбург"
Добро пожаловать в Гамбург!
Индивидуально
для 5 чел.
4.7
18
2ч 30м
100
за 1-5 чел.
Добро пожаловать в Гамбург!
👣 Пешеходные
Увидеть самые яркие достопримечательности и узнать их историю на обзорной экскурсии
25 янв
26 янв
27 янв
ещё...
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Гамбургу
Индивидуально
для 4 чел.
263
за 1-4 чел.
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Гамбургу
Вместе с нашим водителем вы сможете увидеть самые интересные
по договоренности
Кулинарный тур по Гамбургу
Индивидуально
для 5 чел.
180
за 1-5 чел.
Кулинарный тур по Гамбургу
На моей экскурсии вы погрузитесь в гастрономический мир Гамбурга
Прогулка по эпохам Гамбурга
Индивидуально
до 8 чел.
4.9
16
80
за 1-8 чел.
Прогулка по эпохам Гамбурга
👣 Пешеходные
Погрузиться в историю многоликого города на обзорной экскурсии
26 янв
27 янв
28 янв
ещё...
Автомобильная экскурсия по Гамбургу
Индивидуально
для 4 чел.
5
1
220
за 1-4 чел.
Автомобильная экскурсия по Гамбургу
На трехчасовой автомобильной экскурсии по Гамбургу вы познакомитесь со всеми его главными достопримечательности
Гамбург: по пути легендарных Beatles
Индивидуально
для 5 чел.
150
за 1-5 чел.
Гамбург: по пути легендарных Beatles
👣 Пешеходные
В рамках нашего Битловского тура, вы сможете погрузиться в историю развития знаменитой группы
по договоренности
Шоппинг тур в Designer Outlet Neumunster в Гамбурге
Индивидуально
для 5 чел.
169
за 1-5 чел.
Шоппинг тур в Designer Outlet Neumunster в Гамбурге
Посетите один из самых популярных аутлетов, который находится недалеко от Гамбурга
по договоренности
Любек - столица Ганзы на берегу Балтики
Индивидуально
для 5 чел.
160
за 1-5 чел.
Любек - столица Ганзы на берегу Балтики
Вас ждет прогулка по Любеку, на которой мы погрузимся в историю средневекового города и изучим его необычную архитектуру
Влюбиться в Гамбург за один день!
Индивидуально
для 5 чел.
5
25
150
за 1-5 чел.
Влюбиться в Гамбург за один день!
👣 Пешеходные
Раскрыть секреты исторического и современного города в компании журналиста и фотографа
25 янв
26 янв
27 янв
ещё...
Кирпичная музыка Гамбурга
Индивидуально
до 8 чел.
80
за 1-8 чел.
Кирпичная музыка Гамбурга
👣 Пешеходные
Насладиться архитектурой и узнать об инженерных решениях в самых известных и атмосферных кварталах
26 янв
27 янв
28 янв
ещё...
У нас ещё много экскурсий 😎 в Гамбурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Гамбурге
ХОРОШО
🇩🇪
ТАМ