Индивидуальная
Ганновер - большая история маленькой столицы
Прогулка по Ганноверу: Новая Ратуша, Маркткирхе и башня XIII века. Откройте для себя тайны и историю города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€100 за всё до 40 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Ганновера - в стариннный Целле
Целле очарует вас своими фахверковыми домиками и легендами. Узнайте, почему город избежал разрушений и что скрывают его улицы
Начало: На мосту у Замка
Завтра в 08:30
12 окт в 08:00
от €110 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Королевские сады - сказка наяву в Ганновере
Погрузитесь в историю садово-паркового искусства Европы 16-19 вв. на индивидуальной экскурсии по Королевским садам Ганновера
Начало: Около кассы на входе в сады
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€100 за всё до 10 чел.
