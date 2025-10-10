Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Ганновере на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2.5 часа 2 отзыва Индивидуальная Ганновер - большая история маленькой столицы Прогулка по Ганноверу: Новая Ратуша, Маркткирхе и башня XIII века. Откройте для себя тайны и историю города €100 за всё до 40 чел. Пешая 3 часа 5 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Из Ганновера - в стариннный Целле Целле очарует вас своими фахверковыми домиками и легендами. Узнайте, почему город избежал разрушений и что скрывают его улицы Начало: На мосту у Замка от €110 за всё до 10 чел. Пешая 2.5 часа Индивидуальная до 10 чел. Королевские сады - сказка наяву в Ганновере Погрузитесь в историю садово-паркового искусства Европы 16-19 вв. на индивидуальной экскурсии по Королевским садам Ганновера Начало: Около кассы на входе в сады €100 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Ганновера

Ответы на вопросы от путешественников по Ганноверу в категории «Городские экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ганновере Ганновер - большая история маленькой столицы Из Ганновера - в стариннный Целле Королевские сады - сказка наяву в Ганновере В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Ганноверу в октябре 2025 Сейчас в Ганновере в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 110. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

Экскурсии на русском языке в Ганновере (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 7 ⭐ отзывов, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь