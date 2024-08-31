2.5 часа
Индивидуальная
Ганновер - большая история маленькой столицы
Прогулка по Ганноверу: Новая Ратуша, Маркткирхе и башня XIII века. Откройте для себя тайны и историю города
31 окт в 09:00
1 ноя в 09:00
€100 за всё до 40 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Ганновера - в стариннный Целле
Полюбоваться очаровательными постройками и мощёными улочками, слушая необычные истории
Начало: На мосту у Замка
14 сен в 08:30
15 сен в 08:00
от €110 за всё до 2 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Королевские сады - сказка наяву в Ганновере
Погрузитесь в историю садово-паркового искусства Европы 16-19 вв. на индивидуальной экскурсии по Королевским садам Ганновера
Начало: Около кассы на входе в сады
31 окт в 09:00
1 ноя в 09:00
€100 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья31 августа 2024Вчера 30/08 мы провели экскурсию по Ганноверу с Евгением. Хочется отметить отличное знание истории, приятную манеру общения и терпение экскурсовода.
- ААлександр19 июня 2022Знающий гид и приятный человек.
- ААнна13 июля 2021Спасибо Вам, Анна, за такую увлекательную экскурсию по городу Ганновер! Мне город всегда казался очень скучным и унылым, вплоть до
- ВВалерий22 февраля 2020Очень благодарны нашему гиду Евгению за прекрасно проведенную экскурсию в Целле. Мы узнали много интересного и полезного для себя. Евгений
- ААлександр13 декабря 2019Отличная экскурсия и Евгений - просто профи. Но при этом без всевозможных перегрузов, чем страдают многие гиды, вываливая на тебя
Ответы на вопросы от путешественников по Ганноверу в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Ганноверу в сентябре 2024
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