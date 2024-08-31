На Рождество – экскурсии в Ганновере

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Ганновере на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Ганновер - большая история маленькой столицы
Пешая
2 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
Ганновер - большая история маленькой столицы
Прогулка по Ганноверу: Новая Ратуша, Маркткирхе и башня XIII века. Откройте для себя тайны и историю города
31 окт в 09:00
1 ноя в 09:00
100 за всё до 40 чел.
Из Ганновера - в стариннный Целле
Пешая
5 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Ганновера - в стариннный Целле
Полюбоваться очаровательными постройками и мощёными улочками, слушая необычные истории
Начало: На мосту у Замка
14 сен в 08:30
15 сен в 08:00
от 110 за всё до 2 чел.
Королевские сады - сказка наяву в Ганновере
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Королевские сады - сказка наяву в Ганновере
Погрузитесь в историю садово-паркового искусства Европы 16-19 вв. на индивидуальной экскурсии по Королевским садам Ганновера
Начало: Около кассы на входе в сады
31 окт в 09:00
1 ноя в 09:00
100 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    31 августа 2024
    Ганновер - большая история маленькой столицы
    Вчера 30/08 мы провели экскурсию по Ганноверу с Евгением. Хочется отметить отличное знание истории, приятную манеру общения и терпение экскурсовода.
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    Ганновер - прекрасный город. Тот факт, что практически все было разбомблено во время Второй мировой войны, а посему - восстановлено после, ничуть не умаляет достоинств города. Спасибо Евгению!

  • А
    Александр
    19 июня 2022
    Из Ганновера - в стариннный Целле
    Знающий гид и приятный человек.
  • А
    Анна
    13 июля 2021
    Ганновер - большая история маленькой столицы
    Спасибо Вам, Анна, за такую увлекательную экскурсию по городу Ганновер! Мне город всегда казался очень скучным и унылым, вплоть до
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    нашей с Вами экскурсии - вы изменили моё мнение! Столько историй и тайн рассказывает и раскрывает Анна во время прогулки - только и успевай восхищаться и запоминать! С огромным удовольствием я вновь воспользуюсь услугами Анны - ведь её истории можно слушать, не уставая, часами, да и столько ещё интересных мест для посещения оказывается в Ганновере и его окрестностях!

  • В
    Валерий
    22 февраля 2020
    Из Ганновера - в стариннный Целле
    Очень благодарны нашему гиду Евгению за прекрасно проведенную экскурсию в Целле. Мы узнали много интересного и полезного для себя. Евгений
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    - энтузиаст своего дела, глубоко знающий материал и умеющий его донести до слушателей. Много было рассказано нам выдержек из исторических событий, включая мифы о том или ином предмете (знаке) на сказочных домиках. Экскурсия полезна и интересна тем, кто любит путешествовать, смотреть, слушать и впитывать в себя новые интересные данные.

  • А
    Александр
    13 декабря 2019
    Из Ганновера - в стариннный Целле
    Отличная экскурсия и Евгений - просто профи. Но при этом без всевозможных перегрузов, чем страдают многие гиды, вываливая на тебя
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    безумное количество исторических дат и проч. Таким всегда хочется сказать - это я в учебнике истории или в Википедии прочту. С Евгением же все живо, по существу, увлекательно и содержательно. Интересный и продуманный маршрут экскурсии. При этом Евгений прям по ходу экскурсии подстроил маршрут под некоторые мои интересы, за что отдельное спасибо! Отдельная благодарность и за то, что Евгений помог еще и за рамками своей экскурсии советами про рестораны Ганновера, а также помог разобраться с непростой системой продажи билетов "Дойче Бан" и купить билет в Вернигероде, куда я планировал отправиться самостоятельно на следующий день.

Ответы на вопросы от путешественников по Ганноверу в категории «На Рождество»

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Сколько стоит экскурсия по Ганноверу в сентябре 2024
Сейчас в Ганновере в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 110. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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