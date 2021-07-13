Все – экскурсии в Ганновере

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Ганновере на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Ганновер - большая история маленькой столицы
Пешая
1 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
Ганновер - большая история маленькой столицы
Прогулка по Ганноверу: Новая Ратуша, Маркткирхе и башня XIII века. Откройте для себя тайны и историю города
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
100 за всё до 40 чел.
Из Ганновера - в стариннный Целле
Пешая
5 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Ганновера - в стариннный Целле
Полюбоваться очаровательными постройками и мощёными улочками, слушая необычные истории
Начало: На мосту у Замка
10 авг в 08:30
11 авг в 08:00
от 110 за всё до 2 чел.
Королевские сады - сказка наяву в Ганновере
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Королевские сады - сказка наяву в Ганновере
Погрузитесь в историю садово-паркового искусства Европы 16-19 вв. на индивидуальной экскурсии по Королевским садам Ганновера
Начало: Около кассы на входе в сады
Завтра в 09:00
23 авг в 09:00
100 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    13 июля 2021
    Ганновер - большая история маленькой столицы
    Спасибо Вам, Анна, за такую увлекательную экскурсию по городу Ганновер! Мне город всегда казался очень скучным и унылым, вплоть до
    читать дальше

    нашей с Вами экскурсии - вы изменили моё мнение! Столько историй и тайн рассказывает и раскрывает Анна во время прогулки - только и успевай восхищаться и запоминать! С огромным удовольствием я вновь воспользуюсь услугами Анны - ведь её истории можно слушать, не уставая, часами, да и столько ещё интересных мест для посещения оказывается в Ганновере и его окрестностях!

Ответы на вопросы от путешественников по Ганноверу в категории «Все»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ганновере
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ганновер - большая история маленькой столицы
  2. Из Ганновера - в стариннный Целле
  3. Королевские сады - сказка наяву в Ганновере
Сколько стоит экскурсия по Ганноверу в августе 2024
Сейчас в Ганновере в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 110. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Ганновере (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Все», 6 ⭐ отзывов, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам