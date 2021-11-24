Все экскурсии в Гейдельберге
В группе
до 100 чел.
4д
1 881₽
за 1 чел.
HeidelbergCard: 1, 2 или 4 дня с бесплатным шнурком
С помощью одной карты, действительной в течение 1, 2
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Гейдельберге – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 162 ⭐ отзыва, цены от 1881₽. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Гейдельберге почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Германии на 📅 декабрь, январь и февраль
Последние отзывы «Экскурсии Гейдельберга»
- JJanine24 ноября 2021В туристическом информационном бюро я смог забрать Heidelberg Card, а также получил все остальное. Могу только рекомендовать предложение. Мы использовали многое, что было возможно с картой.
- SSilvana6 ноября 2021На карте есть канатная дорога, но только маршрут с новой канатной дорогой. Как-то это было не так ясно и в итоге было немного обидно, потому что, когда вы поднимаетесь, вы хотите пройти весь путь вверх. , а в остальном это карта уже отличная.
- ААноним3 октября 2021Преимущества HeidelbergCard окупаются для 2 человек.