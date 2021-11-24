В туристическом информационном бюро я смог забрать Heidelberg Card, а также получил все остальное. Могу только рекомендовать предложение. Мы использовали многое, что было возможно с картой.

S Silvana 4

На карте есть канатная дорога, но только маршрут с новой канатной дорогой. Как-то это было не так ясно и в итоге было немного обидно, потому что, когда вы поднимаетесь, вы хотите пройти весь путь вверх. , а в остальном это карта уже отличная.