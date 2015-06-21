Откройте для себя город Гейдельберг с одной картой: входные билеты в замок Гейдельберг, поездка на канатной дороге в замок, бесплатное пользование общественным транспортом, а также множество скидок и специальных предложений!

Все варианты HeidelbergCARD включают множество скидок. Будь то для туров, культуры, музеев, ресторанов или магазинов - с HeidelbergCARD вы сможете наслаждаться городом еще больше!

С помощью карты вы также можете бесплатно пользоваться общественным транспортом. HeidelbergCARD позволяет вам ездить на городских автобусах VRN, трамваях и авторизованных поездах - места 2-го класса на Deutsche Bahn: Regional-Express, Regionalbahn и S-Bahn - в большем районе Гейдельберга или тарифу «Wabe 125» в течение указанного периода.