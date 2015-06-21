Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Исследуйте город в своем собственном темпе с бесплатными аттракционами на общественном транспорте
Получайте множество скидок и специальных предложений по турам, автобусным турам и лодкам
Получайте скидки в музеях, магазинах и ресторанах
Используйте свой путеводитель и карту города размером с карман
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Откройте для себя город Гейдельберг с одной картой: входные билеты в замок Гейдельберг, поездка на канатной дороге в замок, бесплатное пользование общественным транспортом, а также множество скидок и специальных предложений!
Все варианты HeidelbergCARD включают множество скидок. Будь то для туров, культуры, музеев, ресторанов или магазинов - с HeidelbergCARD вы сможете наслаждаться городом еще больше!
С помощью карты вы также можете бесплатно пользоваться общественным транспортом. HeidelbergCARD позволяет вам ездить на городских автобусах VRN, трамваях и авторизованных поездах - места 2-го класса на Deutsche Bahn: Regional-Express, Regionalbahn и S-Bahn - в большем районе Гейдельберга или тарифу «Wabe 125» в течение указанного периода.
Ответы на вопросы
Что входит
HeidelbergCARD
Билеты в Гейдельбергский замок, включая круговую поездку на канатной дороге в замок
Путеводитель по Гейдельбергу с картой города
Бесплатные поездки на общественном транспорте в Гейдельберге
Бесплатные шнурки
Множество скидок в ресторанах, культурных достопримечательностях, магазинах и т. Д
Что не входит
Дополнительные входные билеты
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Важная информация
Пожалуйста, обратите внимание:
Билет в Гейдельбергский замок включает поездку на канатной дороге на поезде до Молкенкура (через замок), а также единый вход на территорию замка с бочонком и посещение Немецкого музея аптеки
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Все участники также должны иметь при себе действительный документ, удостоверяющий личность (например, паспорт, водительские права, ID-карту, студенческое удостоверение личности и т. д. )
Все участники старше 12 лет должны предоставить либо доказательство полной вакцинации, либо доказательство перенесенной в течение последних 6 месяцев инфекции Covid-19
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
E
Erika
21 июня 2015
Все прошло хорошо, и мы смогли хорошо использовать карту. Тем не менее, я считаю невероятно непрактичным, что вы не можете получить конкретную информацию о скидках и т. Д., Прежде чем взять карту, что сильно затруднило планирование. Также немного непрактично собирать карту лично на вокзале, поэтому нам пришлось доплачивать за первую поездку на поезде извне (отель) в центр города. В остальном все прошло хорошо, и персонал был очень приятным и полезным.
J
JIMMY
25 мая 2013
Если вы едете с центрального железнодорожного вокзала, офис информации о поездках находится прямо рядом с вокзалом, что очень удобно для получения карт Гейдельберга. Включенный билет на фуникулер особенно хорош, если день занят, потому что вам не нужно стоять в очереди, чтобы купить билет, вы просто идете прямо к турникету и проведете свой билет.
I
Ilona
15 авг 2019
Die Karte ist sehr vorteilhaft zur Benutzung der örtlichen Verkehrsmittel. Für die Besichtigung des Schlosses einschließlich der Benutzung der Bergbahn ist zwar eine Hilfe, aber für weitere Möglichkeiten, wie Audioguide und Besichtigung bestimmter Räumlichkeiten entstehen weitere Kosten. Das Schlüsselband ist eine nette Beigabe, aber eigentlich überflüssig.
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