Всё о Гейленкирхене

Полезная информация о Гейленкирхене

Что нужно знать о Гейленкирхене: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Гейленкирхене
19:4847
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇩🇪 Германия
Название городаГейленкирхен
По-английскиGeilenkirchen
Население города28 334 чел.
АэропортГайленкирхен GKE (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/Berlin
Средняя высота96 м. от уровня моря

Где находится Гейленкирхен на карте