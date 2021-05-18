Полезная информация о Гейленкирхене
Что нужно знать о Гейленкирхене: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Гейленкирхене
19:4847
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇩🇪 Германия
|Название города
|Гейленкирхен
|По-английски
|Geilenkirchen
|Население города
|28 334 чел.
|Аэропорт
|Гайленкирхен GKE (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Europe/Berlin
|Средняя высота
|96 м. от уровня моря