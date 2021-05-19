Всё о Гинген-ан-дер-Бренце

Полезная информация о Гинген-ан-дер-Бренце

Что нужно знать о Гинген-ан-дер-Бренце: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Гинген-ан-дер-Бренце
03:0512
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇩🇪 Германия
Название городаГинген-ан-дер-Бренц
По-английскиGiengen an der Brenz
Население города20 201 чел.
Часовой поясEurope/Berlin
Средняя высота473 м. от уровня моря

Где находится Гинген-ан-дер-Бренц на карте