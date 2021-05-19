Полезная информация о Гинген-ан-дер-Бренце
Что нужно знать о Гинген-ан-дер-Бренце: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Гинген-ан-дер-Бренце
03:0512
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇩🇪 Германия
|Название города
|Гинген-ан-дер-Бренц
|По-английски
|Giengen an der Brenz
|Население города
|20 201 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Berlin
|Средняя высота
|473 м. от уровня моря