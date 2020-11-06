Как добраться до Касселя на самолёте
В Касселе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kassel-Calden Airport» вам не избежать
Список аэропортов Касселя
- Кальден KSFKassel-Calden Airport
Самые дешёвые билеты в Кассель из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|06.11.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|19 706
|25ч 35м (⇵2)
|24.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|22 751
|27ч 30м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇹🇷Антальи
|30 038
|47ч 5м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|34 560
|32ч 20м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|53 496
|31ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Касселя
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Касселя, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Лондон
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