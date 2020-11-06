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Летим в Кассель

Как добраться до Касселя на самолёте

В Касселе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kassel-Calden Airport» вам не избежать

Список аэропортов Касселя

  1. Кальден KSF
    Kassel-Calden Airport

Самые дешёвые билеты в Кассель из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
06.11.2020из 🇮🇱Тель-Авива19 70625ч 35м (⇵2)
24.11.2020из 🇷🇺Москвы22 75127ч 30м (⇵2)
01.11.2020из 🇹🇷Антальи30 03847ч 5м (⇵2)
26.10.2020из 🇱🇹Вильнюса34 56032ч 20м (⇵2)
26.10.2020из 🇧🇾Минска53 49631ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Касселя, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Лондон

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