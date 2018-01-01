На противоположном от Киля берегу Кильского фьода находится небольшой посёлок Лабё. Проживает там всего лишь 5200 человек.

А в летнее время туда приезжает несколько дестков тысяч туристов.

И не только, чтобы покупаться во фьорде и полежать на красивом песчаном пляже, что, конечно, тоже стоит здесь делать.

Очень многие интересущиеся историей гости приезжают в Лабё, чтобы посетить известный во всей Германии военно-морской мемориал.

Памятник погибшим немецким морякам был торжественно открыт 30 мая 1936 года.

На открытии присутствовал Адольф Гитлер, но речь не произносил.

Национал-социалисты использовали открытие мемориала в своих идеологических целях. Но в целом нацисты достаточно критично относились к этому сооружению, спроектированному ещё во времена Веймарской республики. Гитлер называл его «типичный китчпродукт».

После Второй мировой войны этот мемориал посвятили погибшим морякам со всего мира.

Мемориал состоит из музея и башни высотой 72 метра, на которой находится смотровая площадка с очень красивым видом на посёлок и на фьорд.

В вестибюле музея гостей встречает фраза: «В память погибшим в море морякам всех национальностей. За мирное мореправание в мирных морях».

Здесь были созданы памятные места немецкому ВМФ и гражданскому торговому мореплаванию. Мы узнаем об истории военно-морского флота Германии и его настоящем, о судьбах моряков и разных судов.

После музея посетим подводную лодку U-995.

Экскурсию в Лабё можно совместить с экскурсией по Килю.