Лабё - военно-морской мемориал

Лабё - военно-морской мемориал
Лабё - военно-морской мемориал
Лабё - военно-морской мемориал
Лабё - военно-морской мемориал
Лабё - военно-морской мемориал
Лабё - военно-морской мемориал
Лабё - военно-морской мемориал
На противоположном от Киля берегу Кильского фьода находится небольшой посёлок Лабё. Проживает там всего лишь 5200 человек.
А в летнее время туда приезжает несколько дестков тысяч туристов.
И не только, чтобы покупаться во фьорде и полежать на красивом песчаном пляже, что, конечно, тоже стоит здесь делать.
Очень многие интересущиеся историей гости приезжают в Лабё, чтобы посетить известный во всей Германии военно-морской мемориал.
Памятник погибшим немецким морякам был торжественно открыт 30 мая 1936 года.
На открытии присутствовал Адольф Гитлер, но речь не произносил.
Национал-социалисты использовали открытие мемориала в своих идеологических целях. Но в целом нацисты достаточно критично относились к этому сооружению, спроектированному ещё во времена Веймарской республики. Гитлер называл его «типичный китчпродукт».
После Второй мировой войны этот мемориал посвятили погибшим морякам со всего мира.
Мемориал состоит из музея и башни высотой 72 метра, на которой находится смотровая площадка с очень красивым видом на посёлок и на фьорд.
В вестибюле музея гостей встречает фраза: «В память погибшим в море морякам всех национальностей. За мирное мореправание в мирных морях».
Здесь были созданы памятные места немецкому ВМФ и гражданскому торговому мореплаванию. Мы узнаем об истории военно-морского флота Германии и его настоящем, о судьбах моряков и разных судов.
После музея посетим подводную лодку U-995.
Экскурсию в Лабё можно совместить с экскурсией по Килю.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в мемориал
Место начала и завершения?
По желанию клиента
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день и в любое время
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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