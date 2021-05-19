Всё о Клаусталь-Целлерфельде

Полезная информация о Клаусталь-Целлерфельде

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Местное время в Клаусталь-Целлерфельде
03:1222
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇩🇪 Германия
Название городаКлаусталь-Целлерфельд
По-английскиClausthal-Zellerfeld
Население города15 345 чел.
Часовой поясEurope/Berlin
Средняя высота556 м. от уровня моря

Где находится Клаусталь-Целлерфельд на карте