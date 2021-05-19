Полезная информация о Клаусталь-Целлерфельде
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Местное время в Клаусталь-Целлерфельде
03:1222
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇩🇪 Германия
|Название города
|Клаусталь-Целлерфельд
|По-английски
|Clausthal-Zellerfeld
|Население города
|15 345 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Berlin
|Средняя высота
|556 м. от уровня моря